تفاصيل خطة تطوير حي السيدة زينب.. تشمل صيانة أعمدة الإنارة وتطهير البالوعات

كشف اللواء حاتم الهيدبي، رئيس حي السيدة زينب، عن خطة تطوير الحي لاستعادة المظهر الحضاري والتاريخي للحي العريق، مؤكدا أنه جارٍ العمل على تطوير الشوارع والميادين لتسهيل حركة المرور والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ورفع كفاءة الطرق لخدمة المواطنين، وذلك تنفيذاً للتعليمات المشددة من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والمهندسة چيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، لافتا إلى أن حي السيدة زينب يعد من الأحياء التراثية القديمة، التي يوجد بها عقارات عديدة تمثل تراثا معماريا قيما يجب المحافظة عليه بشتى الطرق وذات رونق معماري.

وفيما يتعلق بالخطة الاستثمارية لعام 2023-2022، أوضح الهيدبي لـ«الوطن»، أنه تم رفع كفاءة الطرق ببلاط إنترلوك بشارع معمل البارود وتم تعلية بالوعات الصرف الصحي، أما عن الإنارة فقد تم مراجعة وصيانة أعمدة الإنارة وما زال العمل مستمرا بالخطة الاستثمارية، وفي مجال الطرق تم رفع كفاءة الطرق ببلاط إنترلوك بدرب الغزال من شارع الناصرية ـ حارة الزفيتي من درب الغزال ـ حارة السرجاني من درب أبو لحاف ـ عطفة منصور هريدي من درب أبو لحاف ـ عطفة حيدر من حارة جمعة ـ زقاق السداوي من حارة جمعة ـ حارة محمد عثمان من حارة جمعة ـ حارة محمد حطب ـ حارة نوفل من حارة محمد حطب ـ عطفة محمد رمضان ـ زقاق دياب من عطفة محمد رمضان، كما تم تهذيب عدد من الأشجار التى تسبب خطرا على سلامة المواطنين بمربع الناصرية، وجارٍ الاستمرار فى متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية وسيتم قريباً البدء برصف شارعى السلسلة والسد.

رفع كفاءة الإنارة

وأوضح أن الحى يشهد خطة إحلال وتجديد أعمدة الإنارة وعمل صيانة دورية لها وتغيير التالف منها وإحلال وتجديد الكابلات المتهالكة وزراعة اعمدة جديدة وذلك حفاظاً على أرواح وسلامة المواطنين، وقام فريق العمل الميدانى بقسم الانارة بإحلال وتجديد أعمدة الإنارة بشارع الحنفى وشارع منصور، كما تم مد كابلات وتغير كشافات بشارع خيرت، وشارع السد وشارع الشيخ علي يوسف والمبتديان وعدد كبير من الشوارع بحي السيدة زينب وتم إحلال وتركيب كشفات جديدة موفرة مع طلاء الأعمدة بالكامل بعد إعادة التركيب والصيانة للأعمدة وما زال العمل مستمرا على جميع الشوارع الرئيسية والجانبية لخدمة أهالينا بالحى والارتقاء بالشكل الحضارى أمام المواطنين والزائرين.

رصد شارع بورسعيد

وأشار اللواء الهيدبى رئيس حى السيدة زينب، إلى إصدار تعليماته بإدارة الطرق برصف شارع بورسعيد اتجاه السيدة زينب كما تم إنشاء بالوعات امطار و تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الأعمال بكافة مواقع العمل وتذليل العقبات والالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية وذلك لإظهار الحى بالمظهر الذى يليق بأهله وزواره،ومازال العمل مستمر برصف الطرق المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية لتطوير الشوارع والميادين لإظهار المظهر الجمالى والحضارى الذى يليق بالحى.

تطهير 3500 بالوعة في السيدة زينب

وأوضح أنه تم رصف ورفع كفاءة شوارع لم تشهد تطور منذ اكثر من 15 عاما بالانترلوك لمواجهة خطر الأمطار حيث يمتص المياه، ويسهل حركة المارة، فلا توجد شوارع غارقة أو متسخة بالقاذورات نتيجة سهولة التنظيف والمتابعة وتم رصف تلك الحواري والأزقة إلى جانب إنارة الشوارع الرئيسية وأيضا الفرعية منها إلى جانب تلبية أي شكوي سريعا للمواطنين سواء إنارة أو صرف صحي أو كسر بماسورة مياه على الفور يتم علاجها، إلى جانب الكهرباء ووضع كابلات للكهرباء بدل المتهالكة أو ذات جهد ضعيف، وفي حقيقه الأمر تم دراسة كل شارع على حدة ماذا ينقصه قبل تطويره حتى لا يتم هدمه بعد فترة لإدخال مثلا كابلات الكهرباء، والآن السيدة زينب تشهد تقليم الأشجار في كل الحي، ولكن منطقة منطقة وبدأنا بالشوارع التي تم تطويرها، ولكن على سبيل المثال ينقصنا تطوير شارع الشيخ علي يوسف وشارع السلسلة وجنينة ناميش وسيتم تطويرهم في الخطة الاستثمارية الجديدة وذلك لأنه سيتم عمل بلوعات مطر وحالا ندرس ماذا يحتاجون من خدمات قبل السفلتة فقط تم تطويرهم بالكامل من إنارة ورصف للأرصفة والشوارع الجانبية وينقصهم فقط السفلتة، علما بأن عدد بلاعات الأمطار التى تم تركيبها وصلت إلى 15 بلاعة جديدة فى الأماكن التي تلاحظ تراكم المياة بها أثناء الأمطار بجميع أنحاء الحى ليصل الاجمالي قرابة 500 بالوعة أمطار بجانب 3 آلاف بلاعة صرف صحى تم عمل الصيانة الدورية لها لتسهل عملية صرف مياه الأمطار ورغم ذلك الخطه الاستثماريه من المفترض تسليمها في شهر مارس القادم 2023 ولكن قبل ذلك سوف ننتهي من تنفيذ الخطه في يناير القادم 2023.