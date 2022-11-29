فنانون وإعلاميون وشخصيات عامة في عزاء والدة المنتج إيهاب جوهر

حرص عدد كبير من الشخصيات العامة والفنانين والإعلاميين، على حضور عزاء الراحلة نظيمة عبد السلام العيسوي، والدة المنتج إيهاب جوهر، المقام حاليا بمسجد عمر مكرم، وفي مقدمتهم أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، محمد السعدي عضو مجلس إدارة الشركة، المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة، هشام سليمان مساعد رئيس مجلس الإدارة للإنتاج الفني بالشركة، يسري الفخراني رئيس المحتوى الدرامي بالشركة، وأكرم القصاص رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير «اليوم السابع».

حضور الفنانين لعزاء والدة إيهاب جوهر

وحضر من الفنانين كل من مصطفى فهمي، أحمد حلمي وزوجته منى زكي، السيناريست تامر حبيب، الراقصة دينا، يسرا، أشرف زكي نقيب الممثلين، إلهام شاهين، مي نور الشريف، رنا رئيس، دينا عبد العزيز، وحلمي عبد الباقي.

وحرص عدد كبير من رجال الأعمال على حضور العزاء، أبرزهم هشام طلعت مصطفى، محمود الجمال، المهندس أحمد صبوري، المهندس خالد أبو المكارم، أشرف شيحة، كريم أبو غالي، عمرو منسي، الدكتور شهاب مرزبان، علاء سبع، وليد مصطفى، ماجد شوقي، هالة عبد الودود، وعلاء الكحكي، والمحامي محمد حمودة.