إبراهيم عيسى لـ يوسف الحسيني: العراقيون متمسكون بالدور الحضاري في مواجهة الإرهاب

قال الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، مؤلف فيلم الضيف، إنه سعيد بفوز الفيلم بجائزة أفضل فيلم سينمائي في مهرجان سومر العراقي، لافتا إلى أن العراق بلد الحضارة والثقافة والشعر والأدب والفنون، ولكنه يمر بمرحلة صعبة على المستويين الأمني والسياسي، ومع ذلك يتمسك بعقد مهرجان سينمائي للأفلام والفن وبمشاركة فنانين عراقيين متمسكين بالدور الحضاري للعراق في مواجهة الإرهاب.

مهرجان سومر العراقي

وأوضح «عيسى» في مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة» مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع على القناة الأولى، أن مهرجان سومر العراقي تعطل بسبب أزمة كورونا ومع ذلك أقيم مرة أخرى وكأنه انتصار للإنسانية ضد الوباء وانتصار للفن ضد الانقطاع، لافتا إلى أن فوز فيلمه في المهرجان يؤكد أن الأفلام الجادة لها جمهورها ولها رد فعل حقيقي من الجمهور المتخصص والنقاد الذين يقيمون الفيلم بشكل مبهر.

الفيلم معروض على أكثر من منصة

وأشار الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى إلى أن الفيلم معروض على أكثر من منصة وفوزه بالجائزة تحفيز لكل من لم يشاهد الفيلم أن يشاهده بما يؤكد أهمية الثقافة والفنون والإبداع في مواجهة التطرف والفتنة والإرهاب.