مصرع عروسين بعد 4 أيام من زفافهما في أشمون بالمنوفية

لقي زوجان مصرعهما في قرية سبك الأحد التابعة لمركز أشمون بالمنوفية، بعد 4 أيام من زفافهما، وتم نقل جثتيهما للمستشفى، وتحرر المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

مصرع زوجين بالمنوفية

وبانتقال قوة أمنية بمركز أشمون لمكان الحادث، تبين مصرع «م. م» وزوجته «خ. ن» في حمام منزلهما بقرية سبك الأحد التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

مصرع الزوجين بسبب الغاز

وأكد مصدر أمني في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوفاة جاءت بعد 4 من زفاف الزوجين، موضحاً أن التحقيقات الأولية تشير إلى وفاتها نتيجة اختناق داخل الحمام بسبب الغاز، مشيرا إلى أن الجثتين جرى نقلهما إلى المشرحة ووضعهما تحت تصرف جهات التحقيق، وجرى اتخاء كافة الإجراءات القانونية.

وتلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثمان زوجين في حمام منزلهما في قرية سبك الأحد التابعة لمركز أشمون بالمنوفية.

وجرى تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.