تعرف على جدول ختام مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

يقام اليوم حفل ختام مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي بدورته السابعة والذى تستضيفه محافظة جنوب سيناء والذي انطلق في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

ندوة تكريم للفنان حسن العدل والفنان ماهر سليم

سيبدأ اليوم بندوة الاحتفاء بالبحث الفائز بجائزة أبو الجسن سلام للبحث العملي ثم المؤتمر الصحفي الخاص بالفنان السعودي الدكتور سامى الجمعان ثم المؤتمر الصحفي الخاص بالفنان القدير حسن العدل واسم الفنان الراحل ماهر سليم المكرمين من مصر، على ان تختتم الفعاليات بالمؤتمر الصحفي الخاص بتكريم نجوم الفن العراقي منهم الفنانة العراقية زهرة بدن ثم الفنان العراقي مازن محمد مصطفى.

حفل الختام فى تمام الساعة السادسة

ويقام حفل الختام فى تمام الساعة السادسة فى المسرح الرئيسي فى قصر ثقافة شرم الشيخ.

كان المهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي الدولي في دورته السابعة احتفى بالمسرح الإيطالي، وذلك من خلال ندوة تحت عنوان «اليوم الإيطالي» حضرها كل من المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ للمسرح، والمستشار الثقافي لسفارة ديفيد سكالماني، والناقد المسرحي إبراهيم الحسيني.