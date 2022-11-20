سعر طن الأرز الشعير بالشرقية اليوم.. طن الحبة الرفيعة يسجل 6500 جنيه

تواصل محافظة الشرقية جمع الأرز من الموردين، واستقبلت اليوم المواقع نحو 40 ألف طن من الأرز الشعير، من إجمالي الأرز المستهدف توريده والذي يبلغ 126 ألف طن، فيما سجل سعر طن الأرز الشعير اليوم في محافظة الشرقية 6500 جنيه للحبة الرفيعة، بينما سجل سعر الطن للحبة العريضة 6750 جنيها.

100 جنيه قيمة حافز التوريد

وقال المهندس أشرف طه نصير مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية في حديث لـ«الوطن»، إن سعر طن الأرز الشعير اليوم وفق ما تعاقدت عليه المحافظة ممثلة في مديرية الزراعة يتنوع ما بين سعر الحبة الرفيعة وكذلك سعر الحبة العريضة مضافا إليه قيمة حافز التوريد الذي يبلغ 100 جنيه لكل طن يتم توريده.

سعر طن الأرز الشعير بالشرقية

وأضاف مدير عام مديرية الزراعة: بدأت المحافظة بمواقع التجميع الحكومية البالغ عددها 25 موقعا تجميعيا، لافتا إلى مضاعفة عدد مواقع تجميع الأرز الشعير بالمحافظة بفتح الباب لمضارب الأرز الخاصة للانضمام لمجمع المواقع التجميعية، ليبلغ عددها نحو 64 موقعا تجميعيا، واستقر سعر طن الأرز بنظام الزراعة التعاقدية للحبتين الرفيعة والعريضة، 6500 جنيه و6750 جنيه.

226 ألف فدان مساحة الأرز المنزرعة

وأشار المهندس أشرف طه نصير إلى أن الحقول بالشرقية انتهت من حصاد محصول الأرز باعتباره محصولا صيفيا، وكانت المساحة المنزرعة 226 ألفاو92 فدانا، لافتا إلى أن المزارع وجب عليه توريد طن أرز مقابل كل فدان يزرعه، وتنوعت أنواع الأرز المنزرعة بالشرقية لتصل 7 أنواع ما بين أرز بلدي، سوبر، 104، 101 وغيرهم، واستقر سعر طن الأرز للحبة العريضة 6750 جنيها بالإضافة إلى مائة جنيها حافز توريد، بينما استقر سعر طن الأرز للحبة الرفيعة عند 6500 جنيها مضافا إليه 100 جنيها حافز توريد.

مواصفات الأرز المطابقة للتوريد

وكان وكيل وزارة التموين بمحافظ الشرقية فايزة عبدالرحمن، أكدت على مواصفات الأرز المطابقة للتوريد، بأن يكون نقيا بنسبة لا تقل عن 94%، ونسبة الرطوبة 14%، وخاليا من الحشرات والحبة الحمراء والأخرى المقشورة أو المهترئة وكذلك خلوه من الشوائب.