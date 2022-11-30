«الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. وشبورة على الطرق الصحراوية والزراعية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أنّ طقس اليوم يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة اليوم، بسبب تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي، يُزيد فترات سطوع الشمس، ما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، فضلا عن ظهور شبورة على الطرق الصحراوية والزراعية.

حالة الطقس اليوم

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنّ طقس البلاد سيتأثر بكتل هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، ما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، لافتة إلى أنّ درجة الحرارة العظمى تصل اليوم في القاهرة لـ24 درجة مئوية، على أن تكون الأجواء باردة في الساعات الأولى من صباح الغد، مائلة للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

شبورة مائية وانخفاض درجات الحرارة

وأكدت أنّ انخفاض درجات الحرارة في ساعات الصباح الأولى، سيكون ملحوظا، حيث تصل الحرارة إلى 15 درجة في القاهرة الكبرى، وفي بعض مدن الصعيد لـ10 درجات ليلًا.

وحذّرت عضو هيئة الأرصاد الجوية، من ظاهرة الشبورة المائية التي تنتشر على الطرق الزراعية والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية، ما يتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية، مشيرة إلى أنّ احتمالات سقوط الأمطار اليوم ستكون على أقصى جنوب البلاد، وتحديدًا منطقة حلايب وشلاتين.