تحذيرات الأرصاد من طقس مدن القناة اليوم الأربعاء.. شبورة وانخفاض الحرارة

جاءت توقعات خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية لطقس اليوم الأربعاء، في مدن القناة بتكون الشبورة المائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى محافظات القناة، وتوافر الفرصة لسقوط أمطار بشكل متقطع.

شبورة وأمطار خفيفة

وذكر البيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية أن بعض المناطق متوقع تكون بها شبورة مائية صباحاً اليوم الأربعاء منها مدن القناة الثلاث السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، وبعض الطرق المؤدية للقاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء والمحافظات الواقعة شمال الصيد مع سقوط أمطار خفيفة في بعض الأماكن.

انخفاض الحرارة في مدن القناة لأدنى معدلاتها منذ بدء الشتاء

وأوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس مدن القناة اليوم الأربعاء، يشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة العظمى والصغري ويصل لأدنى معدلاته منذ بداية فصل الشتاء، حيث جاءت درجات الحرارة المتوقعة كالآتي..

السويس درجة الحرارة العظمى 24 أما الصغرى 14 درجة مئوية

الإسماعيلية درحة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15 درجة مئوية

بورسعيد درجة الحرارة العظمى 23 أما الصغرى 14 درجة مئوية

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وكشف توقعات هيئة الأرصاد الجوية عن حالة البحر المتوسط خلال طقس الأربعاء، حيث يكون حالته خفيفة إلى معتدلة، ارتفاع الموج به يتراوح بين متر إلى متر ونصف واتجاه الرياح ، جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر فتكون أيضاً، خفيفة إلى معتدلة، ارتفاع الموج به يتراوح بين متر إلى متر ونصف، واتجاه الرياح شمالية غربية.