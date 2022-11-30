إجمالي إيرادات «تحت تهديد السلاح» لحسن الرداد تصل إلى 5 ملايين جنيه

حقق الفنان حسن الرداد نجاحا كبيرا بفيلمه الأخير «تحت تهديد السلاح»، الذي يعرض في السينمات منذ أسابيع، حيث تصدّر المركز الأول بين الأفلام المنافسة في دور العرض، وبلغ إجمالي الإيرادات 5 ملايين جنيه.

إجمالي إيرادات فيلم «تحت تهديد السلاح»

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ فيلم تحت تهديد السلاح حقق 5 ملايين جنيه منذ طرحه بدور العرض، وحلّ جاء في المرتبة الأولى متفوقا على 6 أفلام أخرى تنافس بدور العرض.

أحداث فيلم «تحت تهديد السلاح»

خرج الفنان حسن الرداد عن المألوف، بفيلمه في إطار من الأكشن والإثارة، حيث تبدأ الأحداث بجريمة قتل حدثت بالفعل، ويبحث رجل عن حبيبته السابقة، فيجدها ويقرر الزواج منها، وبعدها تحدث مفاجأة تغير حياته بالكامل، ويستيقظ من الغيوبة بعد سنوات طويلة ليجد أنّ زوجته «مي عمر» قتلت أولاده، ويظل يبحث عن الحقيقة ليكتشف أمور عديدة.

أبطال فيلم «تحت تهديد السلاح»

وجمع المخرج عبدالرحمن حماقي، عدّة أبطال في فيلم «تحت تهديد السلاح»، وهم: حسن الرداد، ومي عمر، وشيرين رضا، وعمرو عبدالجليل، وبيومي فؤاد، وعباس أبوالحسن، وهلا السعيد، وجوري بكر، وأحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف فتحي عبد الوهاب، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر.