تطوير 58 برنامجا دراسيا لتفعيل الجدارات المهنية تشمل التركيبات الكهربائية بالتعليم الفني

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مديريات التربية والتعليم بتفعيل برنامجي فني الآلات الكهربية ووفني التركيبات الكهربية بمدارس التعليم الفني، لتعظيم الاستفادة من جميع المعدات والأجهزة المتوفرة.

تطوير 58 برنامجا دراسيا على منهجية الجدارات المهنية

وأكد الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني بوزارة التربية والتعليم في خطابه للمديريات، تطوير 58 برنامجا دراسيا على منهجية الجدارات المهنية المطلوبة طبقا لاحتياجات سوق العمل.

برنامج فني التركيبات والآلات الكهربائية

وشمل خطاب رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، للمديريات التعليمية، بنود عدة نوضحها كما يلي:

- تطوير تخصص التركيبات والمعدات الكهربية إلى برنامجيين فنيين (الآلات الكهربائية) و(التركيبات الكهربائية) طبقا لاحتياجات سوق العمل.

- برنامج فني التركيبات الكهربية جميع وحداته تختص بورشة الكهرباء، ولا تحتاج إلى جميع المعدات الموجودة بالأقسام العملية والمعملية.

- تختص جميع وحدات برنامج فني الآلآت الكهربية بباقي معدات الورشة، إلى جانب معمل الكهرباء الموجود بالمدرسة.

تدريب المعلمين على تخصص التركيبات والمعدات الكهربية

- بشأن أعضاء هيئة التدريس العلمية والعملية: جرى تدريب المعلمين لتخصص التركيبات والمعدات الكهربية على الوحدات الدراسية لبرنامجي (فني الالات الكهربية - فني التركيبات الكهربية) المطورين وفق منهجية الجدارات، وسيتم استكمال التدريب لباقي أعضاء هيئة التدريس من قبل التوجيه العام بكل محافظة.