مقررات امتحان شهر نوفمبر للصف الرابع الابتدائي في جميع المواد الدراسية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مقررات امتحان شهر نوفمبر للصف الرابع الابتدائي في مادة العلوم والدراسات الاجتماعية واللغة العربية والإنجليزية والتربية الدينية، والذي يؤدي الطلاب فيها امتحان شهر نوفمبر.

امتحان شهر نوفمبر للصف الرابع الابتدائي في مادة العلوم

- المفهوم الثالث: الضوء وحاسة البصر (الأنشطة من 7 إلي 13).

- المفهوم الرابع التواصل ونقل المعلومات : (الأنشطة من 1 إلي 6، الأنشطة من 7 إلي المشروع)

- الوحدة الثانية الحركة: المفهوم الأول الحركة والتوقف الأنشطة من 1 إلي 6.

مقرر اللغة العربية

- المحور الثاني: علاقتي مع الآخرين وأنا مؤثر.

.الاستماع: قصة الاستماع الفصل الأول قرار خطأ الفصل الثاني من السارق.

النصوص: نص معلوماتي «طائر النورس» و«الطباعة».

- الشعر: أشعر الجميع.

- النحو: علامة أرفع المبتدأ والخبر في حالة جمع المذكر السالم وعلامات رفع الفاعل في حالة المثني وجميع المذكر السالم.

مقرر التربية الدينية الإسلامية

عبادات

- الدرس الأول: الطهارة (وجعلنا من الماء كل شيء حي).

- الدرس الثاني: الوضوء، فضل الوضوء.

- الدرس الثالث: أداب قضاء الحاجة.

- الدرس الرابع: الصلاة فضل الصلاة.

عقيدة

- الدرس الأول: الإيمان بالله وكتبه ورسله.

- الدرس الثاني: بديع صنع الله تعالي في الكون.

- الدرس الثالث سورة النبأ.

- الدرس الرابع: الله القادر.

- الدرس الخامس: ورتل القرأن ترتيلا (أحكام النون الساكنة والتنوين الأظهار الحلفي).

مقرر الدراسات الاجتماعية

- الوحدة الثانية: المظاهر الطبيعية في بلدنا:

- الدرس الأول: جمال أرضنا.

- الدرس الثاني: الطقس والمناخ.

- الدرس الثالث: البيئات المصرية.

- الدرس الرابع: الموارد الطبيعية في بيئاتنا المصرية.

- الدرس الخامس: المشكلات البيئية في بلدنا.

- شخصيات مصرية مؤثرة: جمال حمدان وسيد درويش.

مقرر اللغة الإنجليزية

- REVIEW 1+ UNIT 4+ UNIT 5 + THE READER.

مقرر شهر نوفمبر الرياضيات

- الوحدة الثالثة: من الدرس 7 إلى 9.

- الوحدة الرابعة: من الدرس 1 إلى 5.

- الوحدة الخامسة: من الدرس 1 إلى 8.

- الوحدة السادسة: من الدرس 1إلى 4.