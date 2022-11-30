«سكرتير عام أسوان»: صرف إعانات شهرية لـ 22 مواطنا وتجهيز 4 عرائس مجانا

استمع اللواء أشرف فؤاد السكرتير العام لمحافظة أسوان، لمشكلات 40 مواطنًا، ضمن اللقاء الأسبوعي للمواطنين، وذلك بحضور مديري التضامن الاجتماعي والصحة، بالإضافة إلى نائب رئيس مركز ومدينة أسوان.

يأتي ذلك اللقاء الأسبوعي بالمواطنين، لبحث شكاواهم ومطالبهم وإيجاد الحلول المناسبة لتلبيتها وفقاً للإمكانات المتاحة.

صرف المساعدات المالية العاجلة والإعانات الشهرية المؤقتة

وخلال اللقاء، وجه اللواء أشرف فؤاد مدير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع مبادرة «الناس لبعضهم»، بصرف المساعدات المالية العاجلة والإعانات الشهرية المؤقتة، لمدد تتراوح ما بين ثلاثة وستة أشهر، وذلك لعدد 22 حالة لإعانتهم على سد احتياجاتهم المعيشية والأسرية، مع صرف العلاج والأدوية لبعض الحالات المرضية، بالإضافة إلى توفير الأجهزة المنزلية والأثاث اللازم لتجهيز 4 من الفتيات المقبلات على الزواج، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية.

صرف العلاج لـ6 حالات على نفقة الدولة

كما كلف «فؤاد»، مدير الصحة، بدراسة 6 حالات مرضية لتوفير العلاج اللازم لها على نفقة الدولة، مع توفير الأشعة والفحوصات والأجهزة الطبية والتعويضية لبعض الحالات الأخرى، موجهًا مسؤولي مجلس مدينة أسوان بدراسة وبحث 5 حالات تحتاج لتوفير باكيات لها ضمن السويقات الجديدة، بالإضافة للمعاينة الفنية لحالة 3 منازل تحتاج إلى ترميم وإعادة تأهيل لأسقفها وأجزاء من جدرانها.