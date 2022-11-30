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«الأعلى للثقافة» يستضيف ندوة «نماذج شبابية ناجحة» الأربعاء المقبل

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إلهام زيدان
11:23 ص | الأربعاء 30 نوفمبر 2022
المجلس الأعلى للثقافة

المجلس الأعلى للثقافة

يستضيف المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، ندوة «نماذج شبابية ناجحة.. في المجال العام»، التي تنظمها لجنة الشباب بالمجلس ومقررتها الدكتورة مني الحديدي مقررة، في تمام السادسة مساء الأربعاء المقبل، في قاعة المجلس الأعلى للثقافة، يدير الندوة: حازم الملاح - أمين التنمية المجتمعية بحزب العدل، وعضو لجنة الشباب.

ويشارك في الندوة، أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، محمد عبدالعزيز، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، محمود القط، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، والدكتورة مني لملوم، كاتبة وباحثة في الدراسات النفسية.

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إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.