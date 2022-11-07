«الأعلى للثقافة» يعلن شروط مشاركة طلبة الفنون في مسابقة مكافحة الفساد

أعلن لجنة الفنون التشكيلية والعمارة بالمجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتورة سهير عثمان، فتح باب التقديم للشباب المهتمين بالفنون التشكيلية، للمشاركة في المسابقة، التي تنظمها اللجنة، في مجال مكافحة الفساد والتوعية بمخاطره، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والكاتب محمد ناصف رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية.

وتتضمن المسابقة:

التصوير- تصمبم البوسترات

وتبلغ القيمة المالية للجوائز (23 ألف جنيه) موزعة على النحو التالي:

- جائزة أولى 10 آلاف جنيه.

- جائزة ثانية 8 آلاف جنيه.

- جائزة ثالثة 5 آلاف جنيه.

أما عن شروط المسابقة فهى كالتالي:

- ألا يزيد مساحة العمل المقدم عن 70 سم * 100 سم.

- أن يتضمن العمل فكرة لمكافحة الفساد او التعريف بمخاطره.

- ألا يزيد عمر المتسابق عن 35 عام وقت الإعلان عن المسابقة.

تسلم الأعمال لإدارة المسابقات بالمجلس الأعلى للثقافة ساحة دار الاوبرا الجزيرة (أ ماجدة رفاعي) خلال الفترة من 25 وحتى 29 ديسمبر الحالي.

كما يتم تنظيم معرض خلال النصف الأول من يناير 2023 يضم الأعمال المقدمة للمسابقة ويصاحب افتتاح المعرض الإعلان عن أسماء الفائزين.

وتقام المسابقة في إطار جهود وزارة الثقافة المصرية في مجال دعم ورعاية شباب الموهوبين وضمن عدد من الفعاليات والمسابقات التي تهدف إلى نشر الوعي بمخاطر الفساد وبأهمية مكافحة الفساد.