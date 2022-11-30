«التصديري للصناعات الهندسية» يطلق بعثة تجارية لموريشيوس تضم 10 شركات السبت

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إطلاق بعثة تجارية مكونة من 10 شركات بالقطاع إلى دولة موريشيوس السبت المقبل، في إطار خطة المجلس لزيادة الصادرات للسوق الأفريقية والتواجد بالبعثات التجارية في أسواق القارة.

فتح أسواق تصديرية جديدة في أفريقيا

وأكدت مى حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن المجلس يسعى إلى فتح أسواق تصديرية جديدة بخاصة في أفريقيا، من أجل دعم خطط الدولة للنهوض بالصادرات وتحقيق مستهدف الوصول بالصادرات إلى مائة مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

تنظيم البعثة المصرية إلى موريشيوس

وأشادت حلمي، بالدور الكبير الذي لعبته الخارجية لتسهيل تنظيم البعثة المصرية إلى موريشيوس، حيث من المقرر عقد مجموعة كبيرة من اللقاءات الثنائية بين الشركات والمصانع المصرية المشاركة في البعثة ونظيراتها من دولة موريشيوس، للتعرف على الفرص التصديرية المتاحة من مصر في قطاعات الصناعات الهندسية كافة والتي تتمتع بمميزات كبيرة من حيث جودتها.

النهوض بصادرات القطاعات الهندسية المختلفة

وتطرقت المدير التنفيذي للمجلس، إلى تركيز المجلس على السوق الأفريقية خلال الفترة المقبلة من أجل النهوض بصادرات القطاعات الهندسية المختلفة، بخاصة أن السوق الأفريقية واعدة بالنسبة للمنتجات الهندسية المصرية، وهو ما يدعم خطط الحكومة للتواجد بقوة في أسواق القارة.

اهتمام كبير في موريشيوس بالبعثة المصرية

وأوضحت حلمي، أن هناك اهتمام كبير من جانب الشركات والمشترين في موريشيوس بالبعثة المصرية التي من المقرر أن تبدأ أعمالها في الأسبوع الأول من ديسمبر.