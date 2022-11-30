«شرم الشيخ» تستضيف البطولة العربية الإفريقية للبرمجيات بمشاركة 22 دولة

مازالت مدينة شرم الشيخ بمحافظة البحر الأحمر خلال عام 2022 تواصل استضافت المؤتمرات والمسابقات العالمية على أرض السلام ، حيث تستضيف مدينة السلام البطولة العربية الإفريقية ال25 للبرمجيات بمشاركة 22 دولة عربية وإفريقية تبدء يوم الجمعة الموافق 2 ديسمبر وتستمر حتى يوم السادس من ديسمبر 2022

البطولة العربية الإفريقية ال25 للبرمجيات

أعلنت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري المنظمة للبطولة العربية الإفريقية ال25 للبرمجيات في بيان رسمي أن المسابقة يشترك فيها 145 فريق من طلاب الجامعات فى 22 دولة المشتركين بالمسابقة.

وأضافات الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا أن المتسابقين يمثلون ي 22 دولة عربية وإفريقية سيشاركون في البطولة بعد أن اُختيروا من أكثر 3775 فريقًا شاركوا في التصفيات قبل النهائية خلال الفترة الماضية

مسابقة البرمجيات لطلاب الجامعات ب22 دولة عربية وإفريقية

قال المدير الإقليمي للبطولة العربية الإفريقية للبرمجيات أسامة محمد إسماعيل إن المسابقة تعتمد على تنمية قدرات الطلاب لاستخدام طرق الحل المنهجى وخوارزميات الحاسب لحل المشكلات الصناعية عن طريق كتابة برامج للوصول لأفضل حال بأسرع طريقة وفي أقل وقت ممكن وباستخدام أقل مساحة من ذاكرة الحاسب.

طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

يذكر أنه حصل فريق من طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على المركز الأول على مستوى إفريقيا والوطن العربي في نهائيات المسابقة الدولية للبرمجيات الـ 45 لطلاب الجامعات على مستوى العالم والتي تنظمها الرابطة الدولية لبرمجة الكمبيوتر والتي أقيمت في العاصمة دكا – ببنجلاديش وشارك في المسابقة وقتها 140 من كبرى الجامعات في العالم المتأهلين من أصل 3450 جامعة و300 ألف متسابق، واحتل فريق الأكاديمية المركز الـ45 على مستوى جامعات العالم