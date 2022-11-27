جرمين عامر توقع كتابها الجديد «نفوذ المؤثرين بمواقع التواصل الاجتماعي في ظل الثورة الرقمية»

وقّعت الكاتبة جرمين عامر عقد نشر كتاب «نفوذ المؤثرين بمواقع التواصل الاجتماعي في ظل الثورة الرقمية» مع دار (ذي أوبيريشن ريترز) The Operation Writers للنشر والتوزيع الأسبوع الماضي، بعدما انتهت من وضع اللمسات الأخيرة على كتابها الجديد استعداداً لطرحه باللغتين العربية والإنجليزية في معرض الكتاب الدولي عام 2023.

فكرة الكتاب

وتقول جرمين عامر إن فكرة الكتاب جديدة ومبتكرة، حيث تناول ولأول مرة ظاهرة المؤثرين الإعلاميين الجدد ومدي نفوذهم وتأثيرهم القوي على فئة الشباب من عمر 16 حتى 21 سنة، وهي فئة مهمة للغاية، خاصة في تشكيل وجدان الأمة والتوجه الإعلامي الحالي والمستقبلي للدولة المصرية، فمصر تصنف كدولة شابة 60% من سكانها من الشباب، وهو ما استلزم وجود استراتيجية إعلامية ممنهجة تضم جميع محاور وقنوات الإعلام الأكثر تأثيراً على الشباب لحشد طاقاتهم وأفكارهم وابتكاراتهم وتأهيلهم لمواكبة متطلبات الثورة الرقمية.

الكتاب من 5 فصول

ينقسم الكتاب إلى 5 فصول تبدأ بتعريف مفهوم الإعلام الجديد والمؤثرين من مشاهير ونجوم المجتمع في ظل تقنيات الرقمنة الحديثة، ويتناول ثلاثة نماذج من المؤثرين الذين أصبحوا نماذج جديدة من قادة الفكر المعاصر Micro - Celebrities. صنفت جرمين عامر جموع المؤثرين في كتابها إلى ثلاث فئات وفقاً لحجم متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي ومدي قدرتهم على التأثير والنفوذ.