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«الشباب والرياضة» توفر وظائف جديدة بشركتي كارفور وتاتوير

كتب:

ماهر هنداوي
07:35 ص | الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
وزارة الشباب والرياضة

وزارة الشباب والرياضة

تعلن وزارة الشباب والرياضة، عن توفير العديد من فرص العمل والوظائف ببعض مؤسسات وشركات القطاع الخاص ، ومن بينها  توفير فرص عمل  بشركة كارفور ، وفرص أخرى بشركة تاتوير ، تستعرضها «الوطن» على النحو التالي : 

أولا : فرص عمل شركة كارفور

تعلن  شركة كارفور، عن توافر العديد من فرص العمل بها للتوظيف بها للخريجين بكافة المؤهلات الدراسية بالتفاصيل التالية : 

- كارفور فرع  الأزهر بوسط البلد

الشروط والمواصفات والتخصصات المطلوبة للعمل بفرع الأزهر بوسط البلد

ووضعت الشركة بعض الشروط التي تأتي على النحو التالي: 

• مؤهل متوسط

• خبرة أكثر من سنة في نفس الوظيفة

• ذكور وإناث

-الحقوق والمميزات:

• رواتب مجزية تحدد حسب الخبرة.

• عدد ساعات العمل 9 ساعات شيفتات متغيرة

• يوم راحة في الأسبوع

• أرباح سنوية

• تأمين طبي (عائلي)

• تأمين اجتماعي

- للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية:

https://forms.office.com/r/aXVYPwGwmB

أو التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي:

https://bit.ly/3TBET6I

ثانيا : فرص عمل بمؤسسة «تاتوير» 

وتعلن مؤسسة «تاتوير» عن توافر فرص عمل لديها للخريجين من الجنسين على النحو التالي:

- مطور جونيور واجهة "الزاوية"

-  تصميم وتطوير واجهات المستخدمين باستخدام أفضل الممارسات الزاوية و MVVM.

- تكييف واجهة مع تطبيقات الإنترنت الحديثة باستخدام أحدث التقنيات والممارسات ذات الوجه الأمامي.

- التعاون مع فريق العمل في تصميم البرامج والمطورين.

- تطوير تطبيقات الوجه الأمامي باستخدام زاوية 9+ وأطر أخرى.

- تصحيح الأخطاء، اختبار، نشر، وصيانة التطبيقات.

- تحليل متطلبات النظام وتفويض مهام التطوير.

- تطوير المواصفات الفنية.

- صياغة البرامج وإجراءات تشغيل التطبيقات.

المتطلبات والمهارات المطلوبة في المتقدمين للوظائف

• شهادة البكالوريوس في علوم الحاسوب أو المجال ذي الصلة.

• خبرة أكثر من 3 سنوات في مجال الزاوية

• معرفة جيدة جدًا بـ

Angular 9+ HTML 5 JavaScript AJAX JSON أو XML jQuery Ajax CSS SaaS Bootstrap

• معرفة GIT

أو أي نظام تحكم آخر.

• التفكير النقدي القوي ومهارات حل المشكلات.

• مهارات اتصال قوية ومهارات شخصية

مكان العمل : المعادي

 

المزايا:

• الراتب: سري

• ساعات العمل =40 / الأسبوع

• أيام العطلة = السبت والجمعة

• ساعات مرنة

للمهتمين، يرجى إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني أدناه مع (Junior fronted developer "Angular") في الموضوع:

cv@tawarwghayar.com

 

أو التقديم مباشرة على الموقع:

https://bit.ly/3Fj1HUF

 

 

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.