«الشباب والرياضة» توفر وظائف جديدة بشركتي كارفور وتاتوير
كتب:
ماهر هنداوي
07:35 ص | الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
وزارة الشباب والرياضة
تعلن وزارة الشباب والرياضة، عن توفير العديد من فرص العمل والوظائف ببعض مؤسسات وشركات القطاع الخاص ، ومن بينها توفير فرص عمل بشركة كارفور ، وفرص أخرى بشركة تاتوير ، تستعرضها «الوطن» على النحو التالي :
أولا : فرص عمل شركة كارفور
تعلن شركة كارفور، عن توافر العديد من فرص العمل بها للتوظيف بها للخريجين بكافة المؤهلات الدراسية بالتفاصيل التالية :
- كارفور فرع الأزهر بوسط البلد
الشروط والمواصفات والتخصصات المطلوبة للعمل بفرع الأزهر بوسط البلد
ووضعت الشركة بعض الشروط التي تأتي على النحو التالي:
• مؤهل متوسط
• خبرة أكثر من سنة في نفس الوظيفة
• ذكور وإناث
-الحقوق والمميزات:
• رواتب مجزية تحدد حسب الخبرة.
• عدد ساعات العمل 9 ساعات شيفتات متغيرة
• يوم راحة في الأسبوع
• أرباح سنوية
• تأمين طبي (عائلي)
• تأمين اجتماعي
- للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية:
https://forms.office.com/r/aXVYPwGwmB
أو التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي:
ثانيا : فرص عمل بمؤسسة «تاتوير»
وتعلن مؤسسة «تاتوير» عن توافر فرص عمل لديها للخريجين من الجنسين على النحو التالي:
- مطور جونيور واجهة "الزاوية"
- تصميم وتطوير واجهات المستخدمين باستخدام أفضل الممارسات الزاوية و MVVM.
- تكييف واجهة مع تطبيقات الإنترنت الحديثة باستخدام أحدث التقنيات والممارسات ذات الوجه الأمامي.
- التعاون مع فريق العمل في تصميم البرامج والمطورين.
- تطوير تطبيقات الوجه الأمامي باستخدام زاوية 9+ وأطر أخرى.
- تصحيح الأخطاء، اختبار، نشر، وصيانة التطبيقات.
- تحليل متطلبات النظام وتفويض مهام التطوير.
- تطوير المواصفات الفنية.
- صياغة البرامج وإجراءات تشغيل التطبيقات.
المتطلبات والمهارات المطلوبة في المتقدمين للوظائف
• شهادة البكالوريوس في علوم الحاسوب أو المجال ذي الصلة.
• خبرة أكثر من 3 سنوات في مجال الزاوية
• معرفة جيدة جدًا بـ
Angular 9+ HTML 5 JavaScript AJAX JSON أو XML jQuery Ajax CSS SaaS Bootstrap
• معرفة GIT
أو أي نظام تحكم آخر.
• التفكير النقدي القوي ومهارات حل المشكلات.
• مهارات اتصال قوية ومهارات شخصية
مكان العمل : المعادي
المزايا:
• الراتب: سري
• ساعات العمل =40 / الأسبوع
• أيام العطلة = السبت والجمعة
• ساعات مرنة
للمهتمين، يرجى إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني أدناه مع (Junior fronted developer "Angular") في الموضوع:
أو التقديم مباشرة على الموقع: