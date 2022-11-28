تجديد حبس طالب لاتهامه بقتل والدة صديقه في سوهاج

أمرت جهات التحقيق بتجديد حبس طالب 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامه بقتل والدة صديقه خنقًا، بعد أن شاهدته وهو يُحاول سرقة مبلغ مالي من منزلها، بدائرة قسم شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج.

العثور على جثة سيدة

وكان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد ورود بلاغ من الأهالي، بالعثور على جثة سيدة، داخل منزلها، دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص، تبين العثور على جثة المدعوة «س. أ»، 62 سنة، ربة منزل، وتقيم بدائرة قسم طهطا بسوهاج، وبمناظرة الجثة ظاهريًا، تبين وجود آثار خنق حول الرقبة، وآثار دماء بمنطقة الأذن.

صديق الابن وراء الحادث

وأثبتت التحريات عقب تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالشارع الذي تُقيم فيه المجني عليها، أن وراء ارتكاب الجريمة صديق نجلها، طالب في منتصف العقد الثاني من العُمر.

وعقب تقنين الإجراءات جهات التحقيق المختصة، تمكن ضباط القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لسرقة 5 آلاف جنيه، بعد أن علم به من صديقه.

وفور مشاهدة المجني عليها له، خنقها وفرَّ هاربًا من أعلى سطح المنزل إلى أحد المنازل المجاورة له. وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيقات.