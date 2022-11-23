تجديد حبس معلمة 15 يوما بتهمة الاتجار بالمخدرات في سوهاج

أمرت جهات التحقيق، بتجديد حبس مُعلمة بمدرسة البطل علي عثمان، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ إثر ضبطها وبحوزتها 750 جرامًا من مُخدر الشابو، مُتخذة من دائرة قسم شرطة أول سوهاج، مسرحًا لمزاولة نشاطها الإجرامي.

إخطار مدير أمن سوهاج

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بتمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، من ضبط المدعوة «ص. ا. م. ح- 59 عامًا- وتقيم بنجع ابو شجرة دائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج»، وبحوزتها كمية من مخدر الشابو تزن 750 جرام، وذلك يوم الأحد الموافق 23 أكتوبر الماضي.

وبمواجهة المتهمة بما أسفر عنه الضبط، اعترفت بحيازتها للمضبوطات بقصد الاتجار.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة رقم 8334 لسنة 2022 قسم أول سوهاج، وتولت الجهات المختصة التحقيق، 266 حصر تحقيق.

عقوبة الاتجار في المخدرات

وقال مهران أبو العزم، محام، إن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار بالمواد المخدرة بالسجن المشدد بدءا من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وغرامة مالية قد تصل إلى 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قانون العقوبات ينص في المادة رقم 34 أن عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة تصل إلى السجن المؤبد والإعدام طبقا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.