سيارات مستعملة سعرها أقل من 35 ألف جنيه.. موفرة في استهلاك الوقود

شهد سوق السيارات المستعملة، انتعاشا وزيادة في حركة البيع والشراء بنسبة 70%، لعدة أسباب، كشفها عبد العاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات.

وقال محمود، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن راغبي شراء السيارات المستعملة، يبحثون عن السيارات الموفرة في تكاليف قطع الغيار والوقود، بالاضافة إلى سعرها الذي لا يتجاوز 40 ألف جنيه.

وأضاف عضو رابطة تجار السيارات، أن الشباب والفتيات يبحثون عن السيارات القديمة، بسبب سعرها المنخفض مقارنة الجديدة، إلى جانب تعلم القيادة عليها، خاصة السيارات التي تحمل العلامات التجارية الإيطالية والروسية والصينية، خاصة أن قوة محركاتها 1100cc، وأغلب السيارات القديمة تعمل بناقل حركة مانيول، ولا يوجد بها تكييف.

أسعار السيارات المستعملة بمصر

استعرض عضو رابطة تجار السيارات، أسعار عدد من السيارات المستعملة في السوق المصري:

فيات 128 (1991)

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 26,000 جنيه.

أقل سعر السيارة في السوق المحلي: 26,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 28,000 جنيه.

لادا 2107 (1993)

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 26,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 24,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 29,000 جنيه.

لادا 2107 (1995)

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 26,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 24,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 29,000 جنيه.

فيات 128 (1998)

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي: 26,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 21,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 30,000 جنيه.

سكودا فيفوريت (1994)

متوسط سعر السايرة في السوق المحلي: 27,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 26,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 29,000 جنيه.

سيتروين Ax 1996

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 28,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 22,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 33,000 جنيه.

لادا 2105 (1995)

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 29,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 27,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 33,000 جنيه.

فيات 128 (1999)

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 29,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 27,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 30,000 جنيه.

جيلي فروتة (2005)

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 29,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 16,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 33,000 جنيه.