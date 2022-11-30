مكتشف حجر رشيد الحقيقي في ندوة بالمجمع العلمي (فيديو)

عرض التلفزيون المصري، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «مكتشف حجر رشيد الحقيقي في ندوة بالمجمع العلمي»، حيث نظم المجمع العلمي ندوة عن الضابط بوشار مكتشف حجر رشيد.

مكتشف حجر رشيد

وقال أحمد يوسف عضو مجلس إدارة المجمع العلمي: «بوشار كان عضوا في المجمع العلمي المصري في فترة الحملة الفرنسية على مصر، أغفلنا سيرته وتاريخه، إذ إنّه مكتشف الحجر وهناك من أراد أن يتم إغفال حقه».

وأضاف: «في تاريخ بوشار مفاتيح وصول حجر رشيد إلى إنجلترا واسترداد الحجر من هناك، ففي كتابي عنه وضعت وثائق تسليم الحجر لإنجلترا ومذكرات بوشار، ويجب الفصل بين الحملة الفرنسية كحملة عسكرية استعمارية وبين الجهد العلمي للحملة».

الحملة كان بها عدد كبير من العلماء في كل التخصصات

وتابع عضو مجلس إدارة المجمع العلمي، أنّ الحملة كان بها عددا كبيرا من العلماء في كل التخصصات، وأصدروا كتاب وصف مصر، وكان جزءًا من هؤلاء العلماء وعضوا في المجمع العلمي، وأرسل إلى رشيد لعمل تحصينات في قلعة قايتباي، وأثناء عمل التحصينات عثر على الحجر وأنقذه من فؤوس العمال الذين كانوا يريدون كسره، حيث نبهه حدسه إلى أنّ هذا الحجر وراءه اكتشاف علمي مهم، وقرر الاحتفاظ بالحجر وإنقاذه.