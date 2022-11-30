نائب محافظ الغربية: طريق «طنطا - السنطة» الجديد يقلل زمن الرحلة 20 دقيقة

أنهت محافظة الغربية بالتعاون مع هيئة الطرق والكباري بوسط الدلتا، كافة الأعمال واللمسات الأخيرة من المرحلة الأولى، الخاصة بطريق «طنطا - السنطة/ زفتى» الجديد، والبالغ طوله 21 كيلو مترًا، الذي يربط بين الطريق الزراعي «القاهرة - الإسكندرية»، بمدن زفتى والسنطة وأيضًا ميت غمر.

قال الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، إنّ طريق طنطا زفتى، مرورًا بمدينة السنطة، يعد بمثابة شريان جديد ضمن الطرق المتواجدة حاليًا داخل محافظة الغربية، والطريق طوله يبلغ 21 كيلو مترًا، ويجري تنفيذه على 3 مراحل، وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية، المرحلة الأولى تربط بين الطريق الزراعي القاهرة الإسكندرية الزراعي، ومدينة السنطة، بطول 11 كيلو مترًا بتكلفة إجمالية بلغت حوالي مليار جنيه، وتم الانتهاء من جميع الأعمال الصناعية وهي عدد 6 كباري علوية و3 أنفاق بنسبة 100%.

طول مدة التنفيذ

وأوضح «عطا» لـ «الوطن»، أن أعمال الإنشاءات وتنفيذ الطريق تأخذ وقتًا بسبب تواجد تقاطعات عليه، وجرى إنشاء 6 كباري و3 أنفاق عليه من أجل الحفاظ على سرعة الوصول على الطريق وعدم وجود ما يعطل أو يوقف حركة السير، وأن المرحلة الأولى تم الانتهاء منها بنسبة 100%، وجاهزة على الافتتاح، وأن الفترة الزمنية التي يقطعها قائد السيارة على الطريق الجديد لا تستغرق سوى 15 دقيقة من طنطا حتى السنطة، بعد أن كان يهدر أكثر من ساعة على الطريق القديم.

المرحلة الثانية

موضحًا أن المرحلة الثانية، سيجري بدء العمل فيها مباشرة وتبدأ من مدينة السنطة حتى مدينة زفتي بطول 10 كيلو مترات، والمرحلتان الثالثة والأخيرة تتضمنان ربط الطريق الدولي الجديد طنطا السنطة زفتى بالطريق الحر، دفرة كفر الزيات ليربط الطريق بين محافظة الغربية ومحافظات البحيرة والدقهلية والقليوبية.

وبين نائب محافظ الغربية، أن الطريق الدولي طنطا - السنطة - زفتى، معه تنتهي معاناة أهالي مدن طنطا والسنطة وزفتى، والقرى التابعة لها، من السير على الطريق القديم وهو طريق فردي، دائما ما يشهد تكدس مروري ما يستغرق وقتًا أطول في الوصول، وسيعمل على تقليل زمن الرحلة من مدينة طنطا إلى زفتى نحو 20 دقيقة فقط دون وجود أي عوائق مرورية.