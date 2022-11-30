القبض على مزارع بتهمة قتل شقيقته وإصابة اثنتين في بني سويف

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص ببنى سويف لقيامه بالتعدى على شقيقاته الثلاثة بالضرب بسلاح أبيض مما أدى لوفاة إحداهن وإصابة إثنتان بإصابات بالغة.

تبلغ لمركز شرطة الواسطى بمديرية أمن بنى سويف من إحدى المستشفيات بإستقبالها (3 شقيقات مصابات بجروح بالغة وكدمات بأماكن متفرقة بالجسم "إحداهن توفيت أثناء إسعافها"- مقيمات بدائرة المركز) وإتهام إحداهن لشقيقهم ، مزارع بالتعدى عليهن بسلاح أبيض كان بحوزته فأحدث إصابتهن التى أودت بحياة إحداهن وعللت قيامه بذلك لشكه فـى سلوكهن ، وما قررته الأخرى بإلقاء نفسها من شرفة شقتهم بالطابق الرابع هرباً من تعدى شقيقها عليها عقب تعديه على شقيقتيها.

عقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع قطاع الأمن العام وبالتنسيق مع مديرية أمن مطروح تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلوم ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، وأرشد عن الأداة المستخدمة، وأضاف بأنه كان بصدد الهروب إلى خارج البلاد بطريقة غير شرعية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.