«رابطة التجار»: مصر تنفذ خطة توطين صناعة السيارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير للخارج
كتب:
أحمد عبد اللطيف
11:20 م | الأربعاء 30 نوفمبر 2022
صناعة السيارات
تستهدف الحكومة المصرية، توطين صناعة السيارات الجديدة خلال الفترة المقبلة، وهي الاستراتيجية الوطنية التي أطلقتها الدولة، وتهدف في المقام الأول إلى تحقيق الاكتفاء المحلي من السيارات والتصدير لدول العالم.
صناعة السيارات في مصر
وقال عبدالله علي محمد، عضو رابطة تجار السيارات المستعملة في تصريحات لـ«الوطن»، إن كبار مصانع السيارات أعلنوا بدء تصنيع السيارات بداية من شهر يناير 2023.
أسعار السيارات المستعملة اليوم
وتابع عضو رابطة تجار السيارات، أن بعض العلامات التجارية الكبرى في عالم السيارات من المقرر أن تعلن بدء تصنيع السيارات داخل مصر خلال الفترة المقبلة، ما يؤدي إلى تحول السوق المصرية من مستهلك إلى مصدر ومنتج.
واستعرض عضو رابطة تجار السيارات، أسعار عدد من السيارات المستعملة في السوق، كالتالي:
سوق السيارات المستعملة
كيا سبكترا 2003
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية: 120,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية: 114,000 جنيه
أعلى سعر السيارة في السوق المحلية: 128,000 جنيه
بريليانس جالينا 2011
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 120,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 114,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 124,000 جنيه
شيفروليه سبارك 2012
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 120,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 109,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 147,000 جنيه
رينو سانديرو 2012
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية: 120,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية: 114,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 128,000 جنيه
ميتسوبيشي لانسر 2002
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 121,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية: 116,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية: 125,000 جنيه
بيجو 406 2003
متوسط سعر للسيارة: 121,000 جنيه
أقل سعر للسيارة: 114,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية: 131,000 جنيه
بروتون جين 2 2006
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 121,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية: 114,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية: 128,000 جنيه
ميتسوبيشي لانسر بومة 2001
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 122,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 109,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 133,000 جنيه
اوبل فيكترا 2001
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 122,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 114,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 133,000 جنيه