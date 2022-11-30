«رابطة التجار»: مصر تنفذ خطة توطين صناعة السيارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير للخارج

تستهدف الحكومة المصرية، توطين صناعة السيارات الجديدة خلال الفترة المقبلة، وهي الاستراتيجية الوطنية التي أطلقتها الدولة، وتهدف في المقام الأول إلى تحقيق الاكتفاء المحلي من السيارات والتصدير لدول العالم.

صناعة السيارات في مصر

وقال عبدالله علي محمد، عضو رابطة تجار السيارات المستعملة في تصريحات لـ«الوطن»، إن كبار مصانع السيارات أعلنوا بدء تصنيع السيارات بداية من شهر يناير 2023.

أسعار السيارات المستعملة اليوم

وتابع عضو رابطة تجار السيارات، أن بعض العلامات التجارية الكبرى في عالم السيارات من المقرر أن تعلن بدء تصنيع السيارات داخل مصر خلال الفترة المقبلة، ما يؤدي إلى تحول السوق المصرية من مستهلك إلى مصدر ومنتج.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات، أسعار عدد من السيارات المستعملة في السوق، كالتالي:

سوق السيارات المستعملة

كيا سبكترا 2003

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية: 120,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية: 114,000 جنيه

أعلى سعر السيارة في السوق المحلية: 128,000 جنيه

بريليانس جالينا 2011

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 120,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 114,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 124,000 جنيه

شيفروليه سبارك 2012

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 120,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 109,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 147,000 جنيه

رينو سانديرو 2012

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية: 120,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية: 114,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 128,000 جنيه

ميتسوبيشي لانسر 2002

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 121,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية: 116,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية: 125,000 جنيه

بيجو 406 2003

متوسط سعر للسيارة: 121,000 جنيه

أقل سعر للسيارة: 114,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية: 131,000 جنيه

بروتون جين 2 2006

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 121,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية: 114,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية: 128,000 جنيه

ميتسوبيشي لانسر بومة 2001

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 122,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 109,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 133,000 جنيه

اوبل فيكترا 2001

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 122,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 114,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 133,000 جنيه