ضبط عامل حاول تهريب ذهب بـ2.5 مليون جنيه بمنفذ السلوم.. خبأه في حذائه

ضبطت الأجهزة الأمنية أحد الأشخاص بمنفذ السلوم البري، حال محاولته تهريب كمية من المشغولات الذهبية بالمخالفة للقانون.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لأمن المواني بقطاع أمن المنافذ، قيام عامل مقيم بمحافظة مطروح، بتهريب بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية لداخل البلاد، حال إنهاء إجراءات وصوله للتهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها بمنفذ السلوم البري.

المتهم حاول تهريب كيلو ذهب داخل حذائه

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه وبحوزته كمية من كسر المشغولات الذهبية وزنت نحو كيلو و37 جرام ذهب تقريباً، أخفاها داخل حذائه بقصد تهريبها لداخل البلاد بالمخالفة للقانون، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

قدرت قيمة الرسوم والتعويض بـ2 مليون و558 ألف جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.