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ضبط المتهمين باختطاف مواطن وسرقته في بولاق الدكرور

كتب:

محمد بركات
01:01 م | الأربعاء 30 نوفمبر 2022
وزارة الداخلية - تعبيرية

وزارة الداخلية - تعبيرية

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، من أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة أسيوط، بأنّه حال توجهه إلى محافظة القاهرة، مستقلا سيارته، فوجئ بمجهولين هدداه باستخدام سلاح أبيض، واصطحباه بالسيارة لإحدى الطرق وتخليا عنه بمنطقة زراعية بعد توثيق يديه وقدميه، ولاذا بالفرار عقب سرقتهما السيارة وهاتفه المحمول.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن تحديد مرتكبي الواقعة، وتبيّن أنّ لهما معلومات جنائية، ومقيمان بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزة أحدهما سلاح أبيض، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأرشدا عن السيارة وعثر بداخلها على هاتف المجني عليه وأوراق خاصة، واتخذت الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات