تنسيق المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام 2022.. «التعليم العالي» توضح

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى لتنسيق المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام لطلاب الشعبة العلمية في الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد، موضحة أن المجمع يقبل الحاصلين على مجموع 292.0 درجة، مؤكدة أنه يمكن الحصول على نتيجة التنسيق من موقع التنسيق الإلكتروني وطباعة بطاقة الترشيح.

وأضافت الوزارة، أن الحد الأدنى لتنسيق دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل لطلاب الدبلومات الفنية هو 60% فأكثر، موضحة أن التنسيق متاح الآن حتى يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر الجاري، لافتة إلى أنه غير مسموح بأي تحويلات ورقية لمختلف الجامعات.

وأشارت الوزارة عبر موقع التنسيق الإلكتروني، إلى أن الحد الأدنى لتنسيق المعهد التكنولوجي العالي للإعلام بالمنيا لطلاب الشعبة الأدبية 216.0 درجة، والمعهد التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال 212.0 درجة والمعهد التكنولوجي العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح 206.0 درجة.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المجمع التكنولوجي:

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- الدخول على خدمات تنسيق الثانوية العامة.

- اختيار مصدر شهادة الثانوية العامة.

- كتابة رقم الجلوس.

- كتابة الرقم السري.

- الحصول على النتيجة.

- يمكن طباعة بطاقة الترشيح والتقدم بها ضمن الأوراق المطلوبة للتقديم للكلية.

خطوات تنسيق المجمع التكنولوجي لطلاب الدبلومات الفنية

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- يختار الطالب خدمات تنسيق الشهادات الفنية.

- يختار الطالب مصدر الحصول على شهادة الدبلومات الفنية.

- يكتب الطالب رقم الجلوس الخاص به.

- يكتب الطالب الرقم السري الخاص به.

- يبدأ الطالب في ترتيب الرغبات.

- يمكن للطالب تعديل الرغبات حتى قبل غلق موقع التنسيق الإلكتروني.

- يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح عقب ظهور نتيجة التنسيق.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التعليم العالي، أنه يجرى حاليًا الاستعداد للعام الدراسي الجديد بالتنسيق مع الجامعات، موضحة أن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية شدد على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية ضد كورونا.