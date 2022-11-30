انطلاق حملة «ستر ودفا» لتوزيع البطاطين على غير القادرين بالغربية

أطلقت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية بالتعاون مع جمعية الأورمان، حملة «ستر ودفا»، التي تستهدف توزيع الآلاف من الألحفة والبطاطين على غير القادرين بقرى ونجوع ومراكز محافظة الغربية لمجابهة فصل الشتاء، وذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

تخفيف الأعباء

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا بمحافظة الغربية، من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لها.

وأكد أحمد حمدي عبد المتجلي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، الدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.

توزيع 6 آلاف لحاف وبطانية

من جانبه، أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه جرى توزيع نحو 6 آلاف بطاطين شتاء هذا العام على غير القادرين في القرى والنجوع بالمحافظة من خلال مكتب الأورمان في محافظة الغربية، وذلك برعاية الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأوضح «شعبان» أنه من خلال «ستر ودفا» يمكن للمواطنين التبرع بمبالغ مالية بسيطة، وذلك ليستطيع الجميع المساهمة في دعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا ووصول الخدمة الى أكبر عدد من المستفيدين.

وأشار «شعبان» إلى أن توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين، نشاط خيري موسمي أطلقته الأورمان قبل عدة سنوات وتحرص على تنفيذه مع قدوم فصل الشتاء من كل عام ونجحت من خلاله وحتى الآن في توزيع ملايين الألحفة والبطاطين على غير القادرين.