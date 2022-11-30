«الأرصاد»: استقرار الأحوال الجوية حتى منتصف الأسبوع المقبل

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ هناك حالة استقرار في الأحوال الجوية حتى منتصف الأسبوع المقبل، وفقا لما كشفت عنه الصور الأخيرة للأقمار الصناعية.

وأضافت «غانم» في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، خلال يومي الخميس والجمعة، نظرا لأننا نتأثر حاليا بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يقابله منخفض قادم من صحراء الجزيرة العربية، يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، ليسود طقس معتدل الحرارة خلال ساعات النهار.

وأشارت «غانم» إلى أن درجات الحرارة في تلك الفترة، تعتبر هي المعدلات الطبيعية لها، في ذلك الوقت من العام، إذ تصبح الأجواء مائلة للبرودة خلال فترات الصباح الباكر وساعات المساء المتأخرة، إذ تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بشكل ملحوظ، إذ تسجل درجات الحرارة الصغرى بين 10-15، على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية، في حين تتراوح الدرجة العظمى، بين 23- 28 خلال ساعات النهار.

وتابعت عضو المكتب الاعلامي بهيئة الأرصاد، تسود أجواء معتدلة خلال فترات النهار، كما تتراجع بشكل كبير فرص سقوط الأمطار على جميع أنحاء الجمهورية، حتى منتصف الأسبوع المقبل تقريبا، في حين يعود الطقس الغائم، بداية من السبت المقبل، مع عودة نشاط الرياح الشمالية الشرقية والغربية أحيانا، على السواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء، وصولا إلى محافظات شمال الصعيد.

مع استمرار ظهور الشبورة في الصباح الباكر على الطرق الصحراوية، والرابطة بين المحافظات، المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية والمؤدية إلى مدن القناة، وشمال ووسط سيناء ومحافظات شمال الصعيد.