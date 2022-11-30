جامعة أسيوط تطلق سباقا للدراجات ضمن احتفالية «مستقبلنا الأخضر»

أكد الدكتور أحمد المنشاوي القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، أن نجاح الجامعة في تنظيم فاعليات «جامعة أسيوط ومستقبلنا الأخضر»، التي استمرت طوال شهر نوفمبر، يُعد ترجمة للتجربة الناجحة التي قدمتها الدولة المصرية خلال تنظيمها لمؤتمر المناخ «Cop27» على أرض شرم الشيخ التي احتضنت نحو 190 دولة مشاركة من مختلف دول العالم إلى جانب ذلك الحشد من الزعماء والقادة من مختلف دول العالم، جاء ذلك خلال مشاركته في الحفل الختامي لأنشطة الفعاليات التي بدأت في القرية الأولمبية، وذلك بحضور الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف العام على الاحتفالية والدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتور ثابت عبد المنعم مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية ونخبة من عمداء ووكلاء وأعضاء هيئة تدريس كليات الجامعة وقياداتها الإدارية.

سباق للدراجات

وصرحت الدكتورة مها غانم، أن وقائع الاحتفال بدأت بإطلاق رئيس الجامعة لسباق الدراجات الذي شهد مشاركة من طلبة وطالبات الجامعة إلى جانب عدد من طلاب مدارس السلام وسمارت سيتي والرعاية المتكاملة، وهو ما أعقبه افتتاح معرض الأنشطة البيئية الذي تضمن في مجمله معروضات تتناول مختلف التحديات البيئية وعلى رأسها التغيرات المناخية والمشكلات التي تسببها للبيئة وكيفية مواجهتها ومحاربة التلوث وطرق الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، وذلك من خلال بوسترات لأبحاث طلاب مختلف الكليات ونماذج للمشروعات الخضراء الصديقة للبيئة التي قدموها، كما جرى استعراض أنشطة الكليات طوال شهر نوفمبر من ندوات ومؤتمرات ومسابقات وغيرها.

نماذج المشروعات البيئية

كما أوضح «عبدالمولى» أن المعرض شاركت فيه كليات التربية بنماذج للمشروعات البيئية لطلاب STEM، وكلية تكنولوجيا صناعة السكر، وكليات العلوم، الصيدلة، التمريض، الطب البيطري، الحاسبات والمعلومات، التجارة وطب الأسنان، ومعهد جنوب مصر للأورام وكلية التربية النوعية التي شاركت بمعرض فني بعنوان التجليات الفنية لعلاقة الإنسان بالطبيعة.