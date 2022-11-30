مجلس الدولة يقضي بإلزام «تعليم أسوان» بسداد 3 ملايين جنيه لـ«التأمين الصحي»

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى إلزام محافظة أسوان لمديرية التربية والتعليم بسداد 3 ملايين و36 ألفا و72 جنيها، قيمة المتبقي من اشتراكات التأمين الصحي للطلاب عن العام الدراسي 2020-2021م، إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وذكرت الجمعية في فتواها، أن نظام التأمين الصحي على الطلاب المقرر بالقانون رقم (99) لسنة 1992 مُطبقًا على محافظة أسوان بموجب قراري وزير الصحة رقمي: (129) لسنة 1993 و(302) لسنة 1994، فمن ثم يتعين على محافظة أسوان (مديرية التربية والتعليم) تحصيل اشتراكات التأمين الصحي السنوية من طلاب المدارس التابعة لها.

تقرير اللجنة الفنية للفصل في النزاع

وأضافت: أن الثابت من التقرير الذي أعدته اللجنة المشكلة تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية أن إجمالي عدد الطلاب المقيدين بمدارس مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، والمستحق عنهم اشتراكات التأمين الصحي في العام الدراسي 2020- 2021م هو 368736 طالبًا، وجُملة اشتراكات التأمين الصحي المستحقة عنهم 4424832 جنيهًا.

وأكملت: جُملة الاشتراكات المسددة من قِبَل مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان عن هذا العام الدراسي محل النزاع- 2020-2021م– هي مبلغ مقداره 1388460 جنيهًا، ومن ثم فإنه يتبقى في ذمتها مبلغ مقداره 3036372 جنيهًا من قيمة جُملة اشتراكات التأمين الصحي؛ الأمر الذي يتعين معه إلزام محافظة أسوان (مديرية التربية والتعليم) بسداد 3036372 جنيه، قيمة المتبقي من اشتراكات التأمين الصحي لطلاب مدارس المديرية عن العام الدراسي محل النزاع – 2020- 2021م إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي.