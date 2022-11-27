تفاصيل وظائف مجلس الدولة للمؤهلات العليا.. اعرف الشروط والمواعيد

يتابع الكثيرون من حملة المؤهلات العليا وتحديدًا خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، تفاصيل وظائف مجلس الدولة للمؤهلات العليا التي أعلنت عنها خلال الفترة الأخيرة، لشغل مناصب مندوب مساعد دفعة 2022.

وفيما يلي، تقدم بوابة «الوطن» تفاصيل وظائف مجلس الدولة للمؤهلات العليا وفق المعلن على صفحتها، والتي جاءت على النحو التالي:

تفاصيل وظائف مجلس الدولة للمؤهلات العليا

وكشف مجلس الدولة عن أن الوظائف المطلوبة هي لشغل وظيفة مندوب مساعد دفعة 2022، ويمكن للراغبين من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة سحب الملفات بداية من الفترة من 3 ديسمبر إلى 19 من نفس الشهر.

ووفق المعلن من مجلس الدولة فإنه بعد انتهاء فترة سحب الملفات، سيتم تحديد موعد للمقابلات حسب كل جامعة من الجامعات الحكومية، ثم موعد مجمع لخريجي الجامعات الخاصة، خلال الفترة ما بين الساعة 9 صباحًا وحتى 4 عصرا، كما سيتم تحديد موعد لتقديم التظلمات.

موعد سحب الملفات

ويبدأ سحب الملفات لوظائف المعلنة لخريجي جامعة القاهرة بداية من السبت 3 ديسمبر، ويليها بقية الجامعات وفقا للنظام الذي أعلنه مجلس الدولة لطلبات التعيين لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2022.

شروط التعيين في وظائف مجلس الدولة

وتتضمَّن شروط التعيين في وظائف مجلس الدولة، كالتالي:

- الوظائف متاحة للذكور والإناث.

- يجب ألا يقل التقدير التراكمي عن جيد.

- لا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة في تاريخ آخر موعد لسحب الملفات.

- الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

- اجتياز المقابلة والاختبارات التي يحددها مجلس الدولة.

الأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف مجلس الدولة

ويجب أن تقدم تلك المستندات للتقديم لتلك الوظائف

- صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي للمتقدم، والأصل للاطلاع.

- صورة ضوئية للمؤهل الدراسي.

- سداد مبلغ 1000 جنيه على الكود المؤسسي رقم 10100801 باسم مجلس الدولة في أحد بنوك الأهلي أو مصر أو القاهرة أو مكاتب البريد، أو أحد فروع مجلس الدولة بالمحافظات والحصول على إيصال يفيد الدفع.