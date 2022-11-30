أسعار معرض السلع المخفضة بالمنيا.. «10 كليو دقيق بـ100 جنيه»

أعلنت محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، إقامة معرض للسلع الغذائية تنظمه مديرية التموين بالتعاون مع جمعية الشبان المسلمين بمقر الجمعية بمدينة المنيا، وذلك يوم الجمعة المقبل، بتخفيضات تبدأ من 25% وتصل إلى 30% على أن يقام المعرض في الجمعة الأولى من كل شهر بذات المكان.

لحوم بلدية بسعر 140 جنيهًا

وذكر بيان صادر عن محافظة المنيا، أن المعرض يضم لحوم بلدية بسعر 140 جنيهًا مذبوحة بالسلخانة وتحت إشراف بيطري كامل، وأرز بسعر 15 جنيهًا للكيلو، وسكر بسعر 15 جنيهًا، بالإضافة إلى اللحوم المجمدة والدواجن والمكرونة والعسل وغيرها من السلع الغذائية بالإضافة إلى وجود عرض يشمل 10 كيلو دقيق بسعر 100 جنيه.

إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية

علي جانب آخر، أعلنت مديرية التموين، ضبط 62 مخالفة تموينية متنوعة خلال الحملات التفتيشية والرقابية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك تنفيذا لتكليفات محافظ المنيا، بالمتابعة الدورية والمرور على المنشآت والقطاعات الخدمية والمخابز البلدية والأسواق، بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية.

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم خلال الحملات ضبط 62 مخالفة تموينية، منها 56 مخالفة للمخابز البلدية، حيث تنوعت المخالفات بين: خبز ناقص الوزن، توقف عن التشغيل، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم وجود ميزان، تصرف وتجميع، كما تم ضبط 6 مخالفات في مجال متابعة الأسواق حيث تنوعت المخالفات بين عدم الإعلان عن الأسعار، وسلع مجهولة المصدر.