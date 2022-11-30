محافظ المنيا يعتمد المخطط التفصيلي لدير البرشا بمركز ملوي

اعتمد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، المخطط التفصيلي لقرية دير البرشا بمركز ملوي، وجاري عرض المخطط على وزارة التنمية المحلية تمهيدًا لإنهاء الإجراءات والنشر في الجريدة الرسمية، إذ ستساهم المخططات التفصيلية للقرى في حل المشكلات العمرانية والحد من البناء العشوائي، جاء ذلك بحضور المهندسة أسماء صلاح مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.

خطة الدولة للتحكم في النمو العشوائي للمباني

أكد المحافظ، أن الاعتماد يأتي ضمن خطة الدولة للتحكم في النمو العشوائي للمباني، وتحسين البيئة العمرانية، وتنفيذ اشتراطات البناء ومنع التعدي على أملاك الدولة، وتسهيلًا لاستصدار تراخيص البناء في ضوء القوانين واللوائح، مشددًا على أهمية الإسراع في إنهاء كافة المخططات للقري، وضرورة الالتزام بالقانون وتنفيذه لتكون جميع الرخص مطابقة لخطوط التنظيم الرسمية للمحافظة.

تطوير وتجميل 3 ميادين في مركز ملوي

من جانبها، واصلت الوحدة المحلية لمدينة ومركز ملوي جهودها في إعادة تأهيل ورصف الطرق وتجميل الميادين الرئيسية، إذ جرى البدء في أعمال تطوير وتجميل 3 ميادين ميدان الثانوية بنات ـ ميدان سيف باشا أمام مركز شرطة ملوي ـ ميدان شارع الجيش، وكذلك رصف شارع العرفانس وهو أحد الشوارع الحيوية والرئيسية بملوي، وإنشاء مظلات للمواطنين أمام مستشفى ملوي التخصصي، تأتي تلك الأعمال ضمن خطة الوحدة المحلية لتحسين ورفع جودة الخدمة المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات، وإضفاء مظهر جمالي وحضاري على مستوى المركز والتيسير على المارة من المواطنين والمركبات.