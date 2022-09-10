الأدلة الجنائية.. برنامج جديد بـ«علوم المنصورة» يؤهل للعمل بالهيئات القضائية

أعلنت كلية العلوم جامعة المنصورة عن البرنامج الجديد «الكيمياء والأدلة الجنائية» الذي يتوافق مع توجه الدولة العلمي في تخريج أجيال جديدة مزودة بأحدث الأساليب والتطبيقات وأكثر تخصصا وخبرة في هذا المجال، علاوة على استحداث فرص عمل جديدة لطلاب كلية العلوم مؤهلين للعمل داخل مصر وخارجها من الطب الشرعي، ‏وإدارة الأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية وغيرها من الوظائف.

دعم ربط العلوم الأساسية بالأدلة الجنائية

وأكدت كلية العلوم جامعة المنصورة، في بيان لها، أن رؤية برنامج «الكيمياء والأدلة الجنائية» هو التميز في مجال دعم ربط العلوم الأساسية بالأدلة الجنائية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وأن رسالة البرنامج هو إعداد خريج متميز يتمتع بالمهارات اللازمة لمسايرة التقدم في استثمار التكنولوجيا الحديثة لربط العلوم الأساسية بالأدلة الجنائية ومؤهل خريج للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي وقادرًا على إنتاج بحث علمي متطور لخدمة المجتمع.

جهات يمكن لخريج الكيمياء والأدلة الجنائية العمل بها

وذكرت كلية العلوم بجامعة المنصورة أن العديد من الجهات المختصة يمكن لخريج الكيمياء والأدلة الجنائية العمل بها، مثل الشرطة أو الهيئات القضائية أو التحقيقية أو الادعاء العام وغيرها، وكل هذه الجهات تلجأ لعلم الأدلة الجنائية في توضيح وإجلاء ما هو غامض بشأن الجريمة المرتكبة، وهو الأمر الذي يسهل بشكل كبير إجراءات التحقيق ومن ثم الوصول إلى الفاعل الحقيقي.