قطع المياه عن عدة مناطق في الجيزة لمدة 6 ساعات.. السبت المقبل

أعلنت محافظة الجيزة، قطع المياه عن عدد من المناطق بمركز ومدينة أطفيح لمدة 6 ساعات، اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء يوم السبت المقبل؛ وذلك لربط الخط المغذي لقرى صول وعرب بني صالح ورافع قرية مسجد موسى.

تنفيذ مشروعات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

وأوضحت المحافظة، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لقرى مركز ومدينة أطفيح وتنفيذ مشروعات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وما يتطلب من ربط الخط الرئيسي قطر 355 مم بولي إيثيلين المغذى لقرى «صول، وعرب بني صالح، رافع قرية مسجد موسى» على الخط صلب قطر 800 مم.

قطع المياه لمدة 6 ساعات

وأوضح البيان، أن أعمال الربط تتطلب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بقطع المياه لمدة 6 ساعات، اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء يوم السبت المقبل، وحتى الساعة الرابعة صباح يوم الأحد.

وكشفت محافظة الجيزة، أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي: «صول، نزلة ترجم، الخرمان، البرمبل، الكريمات، مسجد موسى، عرب بني صالح».

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة مع توفير سيارات مياه للمناطق المقرر قطع المياه عنها خلال فترة الأعمال، كما كلف رئيس مركز ومدينة أطفيح بالمتابعة الميدانية والتنسيق مع الجهات المعنية لسرعه أنهاء الأعمال وإزالة أي معوقات.

وستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك فى الأماكن المتأثرة، وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.