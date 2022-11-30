عاجل.. «الثقافة» تعلن نجاح جهود مصر في تسجيل رحلة العائلة المقدسة على قوائم «يونسكو»

أعلنت وزارة الثقافة، نجاح جهودها بالتعاون مع وزارة الخارجية، في تسجيل الاحتفالات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة، على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية، حيث استطاعت مصر خلال الدورة الـ17 للجنة الحكومية الدولية التابعة لليونسكو، لصون التراث الثقافي غير المادي، المقامة في العاصمة المغربية الرباط، في حشد تأييد واسع وصل إلى حد الإجماع على تسجيلها للعنصر.

تسجيل رحلة العائلة المقدسة في «يونسكو»

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إنّ تسجيل الاحتفالات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي، رسالة سلام ومحبة وأمن من الأرض التي احتضنت العائلة المقدسة وأعادت إحياء مسارها، وحافظت عبر مئات السنين على الاحتفاء برحلتها إلى مصر، في الوقت الذي يشهد العالم صراعات على العقيدة، مشيرة الى أنّ تلك الرسالة، هي التي أكدت عليها مصر خلال كلمتها في اجتماعات لجنة صون التراث الثقافي غير المادي باليونسكو اليوم في الرباط.

7 عناصر مسجلة على تراث يونسكو

وأضافت وزيرة الثقافة، أنّه حتى سنوات قليلة ماضية، لم يكن لدى مصر سوى عنصر واحد مسجل بقوائم اليونسكو للتراث غير المادي، وبتسجيل العنصر الأخير أصبح لدى مصر 7 عناصر مسجلة، وهي «السيرة الهلالية، والتحطيب، والممارسات المرتبطة بالنخلة، وفنون الخط العربي، والنسيج اليدوي في صعيد مصر، والأراجوز»، وأخيرا الاحتفالات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة.

من جانبها، قالت الدكتورة نهلة إمام، مستشار التراث الثقافي غير المادي بوزارة الثقافة، وموفد الوزارة باجتماع اللجنة الحكومية الدولية لليونسكو، إنّ مصر تقدمت لليونسكو بملف متكامل، تضمّن رصدا وتوثيقا للاحتفالات الشعبية المتعلقة بالعائلة المقدسة، وطقوسها، وكل ما يرتبط بها من ترانيم وأطعمة وحرف وتراث في كل نقاط المسار الخاص برحلة العائلة المقدسة لمصر، كما سجلت تاريخ الاحتفالات، وكيف حافظت مصر على هذا التراث حتى وقتنا الحاضر، كما وثّقت عيد دخول العائلة المقدسة لمصر في الأول من يونيو، والاحتفالات بمنطقة كوم ماريا جنوبي محافظة المنيا في فبراير، والاحتفالية الكبرى بصوم السيدة العذراء مريم في شهر أغسطس.