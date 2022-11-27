«قصور الثقافة» تناقش الآثار السلبية للمخدرات في الإسكندرية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة محمد حمدي بفرع الإسكندرية، برئاسة عزت عطوان، حيث نظم بيت ثقافة القباري محاضرة بعنوان «المخدرات والآثار السلبية الناتجة عنها» في الوحدة الصحية بالدخيلة.

المخدرات والآثار السلبية الناتجة عنها

تحدث خلال الندوة، الشيخ عبدالحميد عبدالوهاب، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، قائلا إنّ الإدمان لا يقتصر على المخدرات فقط، بل له أشكال كثيرة، منها إدمان الانترنت وإدمان الغيبة والنميمة وإدمان التلفظ باللسان بألفاظ بغيضة.

وأضاف الشيخ بلال محمد، من وزارة الأوقاف، أنّ الإدمان ظاهرة سلبية تتسبب في غياب الوعي والعقل، مشيرا إلى ضرورة تقوية الوازع الديني في المجتمع.

وتناول الدكتور حسن سباق، أخصائي نفسي، أثر المخدرات على الجسد والنفس، موضحا أنّ هناك برامج تأهيل نفسي وعلاجي للخروج من تلك الأزمة بأمان، والاتصال بالخط الساخن 175 لأي استفسار.

ونظم بيت ثقافة 26 يوليو محاضرة بعنوان «الشباب ثروة قومية»، بالتعاون مع مدرسة الثغر الإعدادية، تحدث خلالها أسامة إسماعيل، عن دور الشباب في النهوض بالمجتمع المصري، كونهم أمل المستقبل، مشيرا إلى ضرورة التمسك بالقيم والدين وحسن اختيار الصديق، والاهتمام بالرياضة والعمل على تطوير الذات حتى ينشأ جيلا قويا نافعا لنفسه ووطنه.

ختام فعاليات الفانون السحري

وضمن مبادرة حياة كريمة، اختتمت الإدارة العامة للثقافة السينيمائية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم بالتعاون مع فرع ثقافة الإسكندرية، فعاليات برنامج الفانوس السحري، بمكتبة الطفل والشباب بقرية البصرة.

تضمن اللقاء عرض فيلم كارتون The Bad Guys، بحضور طلاب مدرسة البصرة الإبتدائية، تلاه فقرة رسم على الوجه، وتوزيع مجلة قطر الندى، وهدايا عينية على الأطفال، تحت إشراف منى طه، مسؤول التذوق السينمائي، ودعاء مخيمر، ومحمد ممدوح.