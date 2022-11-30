«التلكؤ الأكاديمي والاغتراب النفسي لدى الطلاب».. رسالة دكتوراه بجامعة الإسكندرية

ناقشت الباحثة أميرة محمد توفيق الشيشيني، اليوم، دراستها للدكتوراه، بعنوان «برنامج إرشادي عقلاني انفعالي قائم على توكيد الذات لخفض التلكؤ الأكاديمي والاغتراب النفسي لدى عينة من طلاب كلية التربية جامعة الإسكندرية: دراسة سيكومترية – إكلينكية»، وذلك بقسم الصحة النفسية في جامعة الإسكندرية.

توكيد الذات يسهم في علاج التلكؤ

وسعت الدراسة إلى تفسير الأسباب الحقيقية وراء سلوك التلكؤ الأكاديمي والاغتراب النفسي لدى طلاب الجامعة، وقدَّمت حلولًا مقترحة لحل مشكلتي التلكؤ الأكاديمي والاغتراب النفسي من خلال البرنامج العقلاني الانفعالي القائم على توكيد الذات، وكشفت عن فنياتٍ إرشاديةٍ تعملُ على خفضِ التلكؤِ الأكاديميِّ والاغترابِ النفسيِّ لدى طلاب الجامعة.

جدير بالذكر أن لجنة المناقشة والحكم قد تكونت من: أحلام حسن محمود «أستاذة الصحة النفسية بكلية التربية جامعة الإسكندرية» «مشرفًا»، والسيد محمد عبد المجيد «أستاذ الصحة النفسية، عميد كلية التربية جامعة دمياط سابقًا» «مناقشًا»، والدكتور صبحي الكفوري «أستاذ الصحة النفسية، عميد كليه التربية جامعة كفر الشيخ سابقًا» «مناقشًا»، ومها إسماعيل هاشم «مدرس الصحة النفسية بكلية التربية جامعة الإسكندرية» «مشرفًا مشاركًا».

ومنحت اللجنةُ العلميةُ الباحثةَ درجة دكتوراه فلسفة التربية قسم الصحة النفسية، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، مع التوصية بتداول الرسالة بين الجامعات المصرية.