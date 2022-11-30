مقررات امتحان شهر نوفمبر للصفين الأول والثاني الإعدادي في جميع المواد
كتب:
أميرة فكري
06:43 م | الأربعاء 30 نوفمبر 2022
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مقررات شهر نوفمبر للصف الأول الإعدادي للعام الدراسي الحالي 2022-2023، والمقرر أن يؤدي الطلاب الامتحان بها في نهاية الشهر الجاري، على مستوى الإدارات التعليمية.
مقرر شهر نوفمبر اللغة العربية
- القراءة: غرائب المخلوقات.
- النصوص: فضل العلم والعمل والعمل حياة.
- النحو: الضمائر المتصلة والضمائر المستترة والأفعال الصحيحة والأفعال المعتلة.
- القصة: الفصل السادس والسابع والثامن.
مقرر اللغة الانجليزية
- UNIT 3.
-REVIEW A.
- UNIT 4.
مقرر الرياضيات
الجبر: من درس قسمة الأعداد النسبية إلى درس قسمة مقدار جبري على مقدار جبري آخر.
الهندسة: من درس حالات تطابق المثلثات إلى درس نشاط 5 إذا قاطع مستقيم عدة مستقيمات متوازية.
مقرر شهر نوفمبر لمادة العلوم
- التركيب الذري للمادة.
- الطاقة: مصادرها وصورها.
- تحولات الطاقة.
مقرر مادة الدين الإسلامي
- سورة يس الآيات من 13- 17.
- سورة لقمان الآيات من 18 لآخر الصورة.
- درس «التأمل في صنع الله».
- درس «التزام الإنسان بمنهج الله».
- القصة: الفصل الثاني.
الدراسات الاجتماعية
- شكل الأرض وأبعادها.
- الليل والنهار.
- عصر الرخاء الاقتصادي.
- عصر المجد الحربي.
مقرر شهر نوفمبر للصف الثاني الإعدادي
وحددت وزارة التربية والتعليم، مقرر شهر نوفمبر للصف الثاني الإعدادي للعام الدراسي الحالي، كالتالي:
اللغة العربية
- القراءة: منتصر ومجاهد وطيار مقاتل مرة أخرى ونصر أكتوبر العظيم.
- النصوص: في حب مصر.
- النحو: العطف والحال غير المفردة والتوكيد.
- القصة: الفصل الرابع والخامس والسادس.
الرياضيات
- الجبر: من درس العمليات على الأعداد الحقيقية، إلى درس ميل الخط المستقيم وتطبيقيات حياتية.
- الهندسة: نتائج على نظريات المثلث المتساوي الساقين (ومحاور التماثل) ومفهوم التباين.
العلوم
- المجموعات الرئيسية بالجدول الدوري الحديث .
- الماء.
الدين الإسلامي
- سورة الفرقان الآيات من (11-32).
- سورة الأنعام الآيات من (32-60).
- درس مفهوم الدين.
- درس التوحيد أساس الحرية.
- درس ثمرة عباد الله.
- القصة الفصل الثاني.
الدراسات الاجتماعية
الجغرافيا
- المناخ والنبات الطبيعي في وطننا العربي.
- توزيع سكان وطننا العربي.
التاريخ
- بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
- هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبناء الدولة.
- غزوات الرسول.