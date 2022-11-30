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مقررات امتحان شهر نوفمبر للصفين الأول والثاني الإعدادي في جميع المواد

كتب:

أميرة فكري
06:43 م | الأربعاء 30 نوفمبر 2022
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مقررات شهر نوفمبر للصف الأول الإعدادي  للعام الدراسي الحالي 2022-2023، والمقرر أن يؤدي الطلاب الامتحان بها في نهاية الشهر الجاري، على مستوى الإدارات التعليمية.

مقرر شهر نوفمبر اللغة العربية 

- القراءة: غرائب المخلوقات.

- النصوص: فضل العلم والعمل والعمل حياة.

- النحو: الضمائر المتصلة والضمائر المستترة والأفعال الصحيحة والأفعال المعتلة.

- القصة: الفصل السادس والسابع والثامن.

مقرر اللغة الانجليزية 

- UNIT 3.

-REVIEW A.

- UNIT 4.

مقرر الرياضيات 

الجبر: من درس قسمة الأعداد النسبية إلى درس قسمة مقدار جبري على مقدار جبري آخر.

الهندسة: من درس حالات تطابق المثلثات  إلى درس نشاط 5 إذا قاطع مستقيم عدة مستقيمات متوازية.

مقرر شهر نوفمبر لمادة العلوم

- التركيب الذري للمادة.

- الطاقة: مصادرها وصورها.

- تحولات الطاقة.

مقرر مادة الدين الإسلامي

- سورة يس الآيات من 13- 17.

- سورة لقمان الآيات من 18 لآخر الصورة.

- درس «التأمل في صنع الله».

- درس «التزام الإنسان بمنهج الله».

- القصة: الفصل الثاني.

الدراسات الاجتماعية 

- الجغرافيا 

- شكل الأرض وأبعادها.

- الليل والنهار.

- عصر الرخاء الاقتصادي.

- عصر المجد الحربي. 

مقرر شهر نوفمبر للصف الثاني الإعدادي

وحددت وزارة التربية والتعليم، مقرر شهر نوفمبر للصف الثاني الإعدادي للعام الدراسي الحالي، كالتالي:

اللغة العربية 

- القراءة: منتصر ومجاهد وطيار مقاتل مرة أخرى ونصر أكتوبر العظيم.

- النصوص: في حب مصر.

- النحو: العطف والحال غير المفردة والتوكيد.

- القصة: الفصل الرابع والخامس والسادس.

الرياضيات

- الجبر: من درس العمليات على الأعداد الحقيقية، إلى درس ميل الخط المستقيم وتطبيقيات حياتية.

- الهندسة: نتائج على نظريات المثلث المتساوي الساقين (ومحاور التماثل) ومفهوم التباين. 

العلوم

- المجموعات الرئيسية بالجدول الدوري الحديث .

- الماء. 

الدين الإسلامي 

- سورة الفرقان الآيات من (11-32).

- سورة الأنعام الآيات من (32-60).

- درس مفهوم الدين.

- درس التوحيد أساس الحرية.

- درس ثمرة عباد الله.

- القصة الفصل الثاني.

الدراسات الاجتماعية

الجغرافيا 

- المناخ والنبات الطبيعي في وطننا العربي.

- توزيع سكان وطننا العربي.

التاريخ 

- بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

- هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبناء الدولة. 

- غزوات الرسول.

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بقلم أميرة فكري