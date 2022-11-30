«المخابرات الخارجية الروسية»: بولندا تستعد للاستحواذ على مقاطعات أوكرانية

قال رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين، إن بولندا تستعد للاستحواذ على عدد من المقاطعات غربي أوكرانيا.

تحرك بولندا مقابل مساعدات قدمتها وارسو لكييف

وأضاف ناريشكين، وفقا لقناة «روسيا اليوم» الإخبارية، أن «جهاز الاستخبارات الروسية حصل على معلومات تدل على تفعيل وارسو استعدادتها للاستحواذ على عدد من المقاطعات الواقعة غرب أوكرانيا قرب الحدود البولندية مقابل المساعدات التي قدمتها وارسو لكييف في الأشهر الأخيرة».

وقال رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسية، إن «وارسو تعتزم التصرف بشكل سريع خوفا من أن شركاءها في الناتو سيحاولون التوصل إلى اتفاق مع موسكو بشأن الأزمة الأوكرانية وتجاهل مصالح وارسو وكييف».

قرار بولندي

وكان ناريشكين قال في وقت سابق، إن الرئيس البولندي أندريه دودا، أصدر تعليماته للأجهزة ذات الصلة، بإعداد تبرير رسمي بسرعة للمطالبات البولندية في غرب أوكرانيا.