تشغيل تجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في 3 عيادات خارجية بأسوان

كلف محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، نائبته الدكتورة غادة أبو زيد، بالمرور الميداني على عدد من المستشفيات والمراكز الطبية الجارى العمل فيها والمدرجة ضمن المنظومة الجديدة، في إطار الاستعدادات الجارية لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان التي تستهدف أكثر من 1.6 مليون نسمة.

التشغيل التجريبي يومى السبت المقبل

أكدت نائبة محافظ أسوان استمرار الاستعدادات لدخول منظومة التأمين الصحي الشامل وبدء التشغيل التجريبي السبت المقبل في العيادات الخارجية بمستشفى الرمد ومستشفى المسلة، وتستمر حتى الخميس بعد المقبل في الاستقبال بمستشفى المسلة للحميات.

تحويل الصروح الطبية إلى بانوراما

أوضحت الدكتورة غادة نائب المحافظ خلال جولاتها التفقدية اليوم ضمن الاستعدادات لانطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل برفقة الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة والقيادات التنفيذية المعنية أن هناك تعليمات مشددة من محافظ أسوان لتجهيز الصروح الطبية وتحويلها إلى بانوراما جمالية متكاملة بلمسات حضارية ودعمها بمختلف الكوادر الطبية لتقديم خدمات صحية متنوعة بجودة عالية للمواطن الأسواني.

إنشاء وتشطيب وتجهيز مستشفيات حورس

الجدير بالذكر أنه تم إنشاء وتشطيب وتجهيز مستشفيات حورس بإدفو والمسلة للحميات والرمد للعيون بجانب قرب الانتهاء بمستشفى كوم أمبو المركزي، يعقبها استكمال تطوير المبنى القديم بالإضافة إلى مستشفى دراو المركزي ومستشفى نصر النوبة المركزي وهذا ضمن 11 مستشفى من بينها مستشفى السباعية المركزي ومستشفى أسوان التخصصي ومعهد الأورام ومستشفى التأمين الصحي وأبو سمبل الدولى، الأمر الذى يتوازى مع استلام وتشغيل 86 وحدة ومركز طبي حتى الآن من إجمالي 112 مركز طبي ووحدة طب أسرة في نطاق المحافظة.