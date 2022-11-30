طرح الإعلان الرسمي للجزء الثالث من مسلسل Emily In Paris (صور)

طرحت منصة نتفليكس، البرومو الدعائي الرسمي للموسم الثالث من مسلسل Emily in Paris، والحائز على عدة جوائز، والمرشح لجائزة إيمي.

تدور أحداث مسلسل Emily in Paris، بعد عام واحد من انتقالها من شيكاغو إلى باريس للالتحاق بوظيفة أحلامها، تجد إميلي نفسها في مفترق طرق حاسم في جميع جوانب حياتها وتواجه مسارين مختلفين.

سيتعين على إميلي أن تقرر أين يكمن ولاءها - العمل أم حياتها العاطفية - وماذا تعني تلك القرارات لمستقبلها في فرنسا، ومع كل هذا استمرارها في خوض المغامرات وأخذ المنعطفات المفاجئة التي تفرضها الحياة في باريس.

مسلسل Emily in Paris من بطولة لي لي كولينز (إميلي كوبر)، فيلبين ليروي بيوه (سيلفي غراتو)، لوكاس برافو (غابرييل)، آشلي بارك (ميندي)، كميل رزات (كميل)، صامويل أرنولد (لوك)، برونو غويري (جوليان)، ويليام أبادي (أنطوان لامبرت)، لوسيان لافيسكونت (ألفي)، وهو من إنتاج MTV Entertainment Studios، وDarren Star Productions، وJax Media.