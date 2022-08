موقع تقني: 99% من مستخدمي «نتفليكس» لم يتفاعلوا مع ألعاب المنصة

كشف موقع «theverge»، التقني، أن 99 ٪ من مشتركي «نتفليكس»، لم يجربوا الألعاب التي طرحتها الشركة على منصتها، وذلك مع استمرار الشركة في طرح ألعاب جديدة، ويرى المشغل أن أقل من 1٪ من المشتركين يتفاعلون معها على أساس يومي.

متوسط ​​عدد مستخدمي ألعاب نتفليكس 1.7 مليون مستخدم يوميًا

وفقًا للبيانات التي حصلت عليها «CNBC»، من مجموعة تتبع التطبيقات Apptopia، يبلغ متوسط ​​عدد مستخدمي ألعاب نتفليكس 1.7 مليون مستخدم يوميًا، وهو جزء من 221 مليون مشترك في المنصة على مستوى العالم، تبين أن ألعاب نتفليكس تم تنزيلها بما مجموعه 23.3 مليون مرة منذ أن أعلنت المنصة عن دفعها نحو الألعاب المحمولة في نوفمبر 2021.

وصول عدد الألعاب إلى 50 لعبة بنهاية العام

وبدأ البث بخمس ألعاب فقط، وهي مجموعة توسعت منذ ذلك الحين إلى أكثر من عشرين لعبة حاليا، بما في ذلك لعبة بطاقات Exploding Kittens وفرقة Hextech Mayhem من League of Legends والعنوان الإستراتيجي Into the Breach، وتخطط نتفليكس أيضًا لإضافة لعبة تستند إلى سلسلتها الأصلية The Queen’s Gambit.

وتسعى المنصة لمضاعفة عرضها الحالي للألعاب إلى 50 لعبة بحلول نهاية عام 2022 واستحوذت على ثلاثة استوديوهات لمساعدتها على تحقيق هذا الهدف، وتظهر التقارير السابقة أن تنزيلات ألعاب Netflix تنمو ببطء على مدار العام الذي كانت فيه الألعاب متاحة.

إجمالي التنزيلات بلغ 13 مليون في يونيو

في يناير، سجلت لعبة Apptopia ثمانية ملايين تنزيل، بينما أظهرت بيانات شركة التحليلات Sensor Tower أن إجمالي التنزيلات بلغ 13 مليون في يونيو، ويمكن للمشتركين على أجهزة الأندرويد الوصول إلى الألعاب وتنزيلها مجانًا إما من تطبيق نتفليكس أو متجر جوجل بلاي، بينما تتطلب قواعد آبل من نتفليكس توجيه المستخدمين على أجهزة أبل إلى أبل ستور للتنزيل.