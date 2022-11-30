جامعة المنيا توافق على تطبيق زيادة مالية شهرية للعاملين بالأجر اليومي.. اعرفها

قال الدكتور عصام الدين صادق فرحات، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، إن مجلس الجامعة وافق على منح العاملين بنظام الأجر اليومي زيادة مالية تقدر بـ 110 جنيه شهرياً تضاف إلى إجمالي قيمة ما يتقاضونه وفقاً لأيام الحضور الفعلية.

مساعدة جميع الفئات لمواجهة موجات الغلاء

وأضاف أن قرار مجلس جامعة المنيا، يأتي تماشياً مع الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة في مساعدة جميع الفئات العاملة على مواجهة موجات الغلاء، وحرص الجامعة على تلبية رغبات العاملين بتلك الفئة بما يتناسب مع الموارد الذاتية المتاحة وطبقاً للضوابط والقواعد المنظمة لذلك.

جامعة المنيا تطلق قافلة بقرية تندة

علي جانب آخر أنهت جامعة المنيا أعمال القافلة البيئية المتكاملة المشتركة مع جامعة سوهاج، بقرية «تندة»، بمركز ملوي، في إطار مبادرة تكامل جامعات الصعيد وتوحيد الرؤى التنموية، استجابة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لخدمة القرى الأكثر احتياجاً، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد القائم بعمل رئيس جامعة المنيا، أن القافلة قدمت العديد من الخدمات التنموية شارك فيها أساتذة من مختلف التخصصات بكليات: الطب البشرى، والصيدلة، والتمريض، والآداب، والزراعة، والطب البيطري.

وأجرى المرافقين للقافلة من الأطباء البشرى توقيع الكشف الطبي على 865 حالة في تخصصات: الباطنة العامة، والجراحة، والأطفال، والجلدية، والصدر والقلب، والرمد، والمسالك، والعظام، والنفسية، والعصبية، وقررت كلية الصيدلة صرف كافة الأدوية العلاجية للمرضى وتقديم كل المساعدات الممكنة.