المؤبد لـ4 أشخاص ودفع تعويض 150 مليون جنيه في محاولة تهريب مخدرات بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بالسجن المؤبد لشخص حضوريا ومعاقبة 3 آخرين بالسجن المؤبد، وغرامة مالية قدرها نصف مليون جنيه غيابيًا، بالإضافة إلى أداء تعويض قدره 150 مليون جنيه لمصلحة الجمارك بتهمة محاولة إدخال المخدرات إلى مصر.

حكم جنايات الإسكندرية جاء في القضية المقيدة برقم 1231 لسنة 2020 جنايات الميناء، حين تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء الإسكندرية يفيد بورود معلومات بمحاولة تهريب كميات كبيرة من مخدر الحشيش داخل حاويات.

مخدر الحشيش داخل حاويات ورق لورى

وبتقنين الإجراءات تبين قيام كل من، «م.ع، م.م، م.م، ع.م» بالاتفاق على 3 حاويات، قادمة من إحدى الدول العربية، تفيد باستيراد «ورق غار، وورق لوري» وأن تلك الحاويات تحوي بداخلها كميات كبيرة من مخدر الحشيش.

125 طردا بها مخدر حشيش

وتقرر تشكيل لجنة ثلاثية بقرار من جهات التحقيق المعنية وتم تفتيش الحاويات، وتبين وجود 125 طردا بداخلها كميات من مخدر الحشيش، وبتقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق التي أحالتها إلى محكمة الجنايات وأصدرت حكمها اليوم.