مستشار الرئيس: السيسي يسعى جاهدا لتوطين صناعة الأطراف الصناعية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بتوطين الصناعات داخل مصر، خاصة الصناعات الحيوية والأساسية، التي تعود بالنفع على المواطن المصري بشكل مباشر، مؤكدًا أن ملف ذوي الإعاقة على رأس أولويات الرئيس السيسي بشكل كبير للغاية، وهو ما ترجمه بالعمل على توطين صناعة الأطراف الصناعية.

مجمع ضخم لتوطين صناعة الأطراف الصناعية

أضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويعرض على شاشة «صدى البلد»، أن العمل على توطين صناعة الأطراف الصناعية واحد من الملفات الهامة للغاية، فالدولة تتحدث عن مجمع صناعي ضخم لتوطين صناعة الأطراف الصناعية داخل مصر، والرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم مع مجموعة من الخبراء العالميين في هذا المجال.

العمل للوصول لأحسن ما يمكن إنتاجه داخل مصر

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن السيسي اجتمع بمختصين في الأطراف الصناعية من أجل المساهمة في الجزء التقني فيما يتعلق بالأجهزة الصناعية والأطراف الصناعية في إطار المقاييس والمعايير العالمية التي توجد في كل دول العالم، والشراكة تتم مع مؤسسة عالمية ذات خبرة كبيرة وجودة عالمية في صناعة الأطراف الصناعية من أجل العمل للوصول لأحسن ما يمكن إنتاجه داخل مصر.