كابول تعود للحمار والحصان بعد ارتفاع أسعار الوقود

تلجأ الكثير من الدول لزيادة أسعار الوقود في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، ولكن لكل بلد طريقة في التصرف مع هذا الارتفاع، إذ لجأ مواطنو العاصمة الأفغانية كابل إلى استخدام وسائل النقل التقليدية كالحصان والحمار للتنقل في البلاد بدلا من السيارات التي تعمل بالوقود والغاز.

انتشار عربيات الخيل

وذكرت قناة نيوز الأفغانية، أن العربات التي تجرها الخيول ظهرت مرة أخرى في البلاد لأن أجرها يقل 3 مرات عن سيارات الأجرة العادية، مشيرة إلى أن 14 خيلا انتشرت في أحد أحياء كابول وهذا ذكر السكان بالأيام التي كان الحي فيها يضم سكان أقل من 80 شخصا.

سيطرة طالبان على الحكم في البلاد

وسيطرت طالبان على الحكم في أفعانستان بعد أكثر من عقد استمرت خلاله القوات الأمريكية في البلاد لكنها خرجت فيما بعد لتترك طالبان تعود للحكم مرة أخرى بين رافض لهذا القرار ومؤيد له في أفغانستان.

ارتفاع أسعار الوقود في إسرائيل

وتعمل إسرائيل أيضا على رفع أسعار الوقود فيها ابتداء من غد الخميس بحسب القناة العبرية الثانية عشرة إذ يرتفع الوقود إلى 6.85 شيكل بدلا من 6.46.