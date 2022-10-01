الأمم المتحدة: ارتفاع ضحايا تفجير المركز التعليمي في كابول إلى 35 قتيلا

أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تفجير المركز التعليمي في العاصمة الأفغانية كابول، إلى 35 قتيلا، وقال المتحدث باسم شرطة كابول، خالد زدران، إن «الطلاب كان يخضعون لامتحان عندما فجر انتحاري نفسه في المركز التعليمي، صباح أمس الجمعة».

ووقع الاعتداء على المنشأة التعليمية في حي دشت البرشي، غرب العاصمة الأفغانية، والذي شهد العديد من التفجيرات خلال السنوات الأخيرة.

ومنذ عودة طالبان إلى السلطة في عام 2021، شهدت أفغانستان عدة هجمات إرهابية، على يد تنظيم داعش في خراسان، الفرع الإقليمي للتنظيم، والذي يستهدف الطائفة الشيعية والأقليات، وفقا ما ذكره موقع «اندبندنت عربية».